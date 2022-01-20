من قصر عابدين.. رسالة وزير الداخلية إلى الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة الـ 70 (صور)

توجه محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم الخميس الموافق 20 الجارى إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وذلك فى إطار الإحتفال بعيد الشرطة .. وجاء نص الكلمة.

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى

رئيس جمهورية مصر العربية

يطيب لى والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وعميق التقدير بمناسبة الإحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة ، تلك الذكرى التى جسد فيها رجال الشرطة أصدق معانى الوفاء بالعهد والفداء للوطن وترجموا فيها أسمى قيم العطاء والتضحية ، وبهذه المناسبة أود أن أنقل لسيادتكم نيابة عن هيئة الشرطة أصدق مشاعر التقدير والإعتزاز مجددين العهد على مواصلة الجهود والتضحيات والنهوض برسالة الأمن لصون مكتسبات الوطن .. داعين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خطاكم ويوفقكم لإستكمال مسيرة التنمية والبناء لمصرنا الغالية.