رئيس كوريا الجنوبية يشيد بجهود الرئيس السيسى فى مكافحة الإرهاب

أشاد الرئيس الكوري الجنوبي "موون جاي إن" بالثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً ما يتصل بالتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة، فضلاً عن جهودها الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذا نشر قيم التعايش والتسامح في المنطقة، وتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية مع مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال المباحثات التي تمت عقب استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس موون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي، وعزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.