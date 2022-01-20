/673778/النائب-أيمن-أبو-العلا-إدارة-المستشار-الدكتور-حنفى-جبالى-للبرلمان-فوق-الممتازة

أكد د. أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إدارة المستشار الدكتور حنفى جبالى للبرلمان بالفصل التشريعى الثانى «فوق الممتازة» حيث إعطاء الكلمة للجميع وتحقيق التوازن بالمناقشات وهو ما يمثل قيادة رشيدة وحكيمة كما أن أعضاء هيئة مكتب المجلس على مستوى الوكيلين والأمين العام يصاحبهم دائما الأداء المتميز والمختلف.

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديث بندوة موقع دوت الخليج، مؤكدا على أن أداء برلمان 2021 مختلف وظهر به بشكل مختلف الدور الرقابى حيث أدوات رقابية قوية جدا منذ بداية الفصل التشريعى ومن ثم الطموح كان عالي في الأدوات الرقابية، والجانب التشريعي تملي علي البرلمانات يغلب ومن ثم أصدر العديد من التشريعات التى تدعم الوطن والمواطن.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الإسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، وأيضا مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.

النائب أيمن أبو العلا: إدارة المستشار الدكتور حنفى جبالى للبرلمان «فوق الممتازة»

يهدف مشروع القانون إلى ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

وتضم المناقشات أيضا مشروع قانون مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي يهدف إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.