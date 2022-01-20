/673780/خاص-حازم-إمام-يضع-شروطه-ويعرقل-تجديد-تعاقده-مع-الزمالك

فتحت إدارة نادي الزمالك خطوط الاتصال مع حازم إمام، قائد الفريق من أجل تجديد تعاقده قبل نهاية هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وينتهي عقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التفاوض مع أي فريق خلال الفترة القانونية الحالية.

وعلم موقع دوت الخليج أن حازم إمام وافق على تجديد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات قادمة، بشرط تسجيل العقد في اتحاد الكرة فور توقيع العقود.

وطالب مجلس إدارة الزمالك من اللاعب التوقيع ثم توثيق العقود خلال الفترة المقبلة وهو ما رفضة اللاعب ليتم وقف المفاوضات لحين إشعار آخر.

حازم إمام

وأكد حازم إمام لإدارة نادي الزمالك بأنه لن يطلب مقدم التعاقد في العقد الجديد لأنه يعلم الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الزمالك، ولكنه طلب فقط توثيق العقد في الاتحاد مباشرة.

وهناك عدة عروض للاعب خلال الفترة الحالية من أندية الدوري الممتاز ولكنه رفضها جميعا لحين معرفة موقفة النهائي داخل نادي الزمالك.

إصابة أشرف قاسم أسطورة الزمالك بمرض عصبي يشبه حالة مؤمن زكريا.. ومرتضى منصور يعلن التكفل بعلاجه

تلقى الوسط الرياضي خبر حزين بإصابة أشرف قاسم نجم الزمالك السابق في مفصل الركبة، والتي تحتاج إلى تغيير خلال الفترة المقبلة.

وكان هذه البداية خلال الأيام الماضية بإعلان إصابة أشرف قاسم أسطورة الزمالك في الركبة والحاجة الضرورية لتغيير مفصل الركبة في أسرع وقت.

وسرعان ما حدثت تغييرات عديدة في هذا الأمر وتبين أن أشرف قاسم قد تعرض لمرض عصبي في قدمية والذي يشبه حالة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، والذي سافر إلى الخارج حاليا من أجل تلقي العلاج.

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التكفل بعلاج أشرف قاسم أسطورة نادي الزمالك وتقرر سفرة إلى الخارج من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة.

تجديد تعاقد حازم إمام

وأكد مرتضى منصور أن نادي الزمالك يدعم أولادة وسيقف بجوار أشرف قاسم حتى يعود كما كان من قبل.

وتحدث أشرف قاسم أيضا منذ قليل خلال تصريحات تليفزيونية وأكد أنه يعاني من مرض عصبي في قدمية والذي يشبه حالة لاعب الأهلي مؤمن زكريا.

وتابع قاسم “لم أكن أنوي الحديث على هذا المرض خلال وسائل الإعلام حتى لا يعتقد أحد أنني أتاجر بمرضي”.