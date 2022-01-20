/673781/بكلمات-رقيقة-رسالة-لطيفة-لوالدتها-أنا-من-غيرك-ولا-حاجة

غردت اليوم المطربة لطيفة على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وكتبت كلمات مؤثر توضح حبها لوالدتها، ونشرت لها صور قديمة من مناسبات مختلفة.

موقع دوت الخليج يرصد تغريدة لطيفة عن أمها

ماذا قالت لطيفة عن والدتها؟

نشرت المطربة لطيفة من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة تحمل الكثير من المشاعر والحب لوالدتها، وقالت:"كل ثانية وكل دقيقة وكل يوم و كل شهر و كل سنة والعمر كله وانا في حضنك يا اغلى قلب يا اطيب أم يا ملكة عمري يا روحي يا بطلة يا اول مدرسة ليا في حياتي في عمري كله"، وتمنت لها العمر والصحة، وكتبت:"ربنا يخليكي لينا كلنا .. انا من غيرك ولا حاجة"، ورافقت هذه الكلمات الرقيقة بثلاثة صور لوالدتها في أعمار ومناسبات مختلفة، ومن بينهم واحدة تجمعهما سويًا.

تفاعل الجمهور مع تغريدة لطيفة

أثارت تغريدة لطيفة مشاعر الجمهور المتابه لها على موقع "تويتر"، وشاركها الكثيرين بتعليقات جميلة منها:"فيكي من ملامحها و من طيبتها، ربنا يديمها ليكي و يمد بعمرها بالعافية، و دمتي بارة بها"، وتتابعت التعليقات بتمني الصحة وطول العمر لوالدة لطيفة، وأن تنعم الفنانة بصحة وطول العمر، ووضعت أحد صفحات المعجبين بالمطربة لطيفة صورة تجمع عدة صور للطيفة ووالدتها معًا، مصحوبة بجملة:" الغالية أم الغالية..ربي يطول عمرها".

لطيفة وبعض من أعمالها

ولدت لطيفة في منتصف شهر فبراير عام 1961، في تونس، وظلت في تونس حتى أنهت المدرسة الثانوية، وبعدها جاءت إلى مصر لتدرس في المعهد العالي للموسيقى العربية، وتخرجت منه بأمتياز، وتبعته بدبلومة بأمتياز مضاعف، كانت من أوائل المطربين العرب الذين صوروا أغنياتهم بطريقة الفيديو كليب.

شاركت لطيفة في تجربة سنيمائية واحدة فقط، وكانت من خلال فيلم سكوت هنصور للمخرج يوسف شاهين، عام2001، جمع نجوم السنيما وقتها، وقدمة دور البطلة لمسرحية حكم الرعيان، للكاتب منصور الرحباني عام 2004، وفي 2007 ظهرت في أحد حلقات مسلسل لحظات حرجة، وقامت بدور رحمة بطلة مسلسل كلمة سر عام 2016.

ولها تجربتين في التقديم التليفزيوني من خلال برنامج يلا نغني عام 2011 على شاشة mbc 1، وقدمت برنامج حكايات لطيفة على شاشة dmc عام 2019.