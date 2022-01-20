/673782/قراءة-فى-جلسات-النواب-القادمة--وجبة-متكاملة-تشريعيا-ورقابيا-وخدميا

يمتاز النشاط البرلماني لأعضاء مجلس النواب الحالي بالتميز والتنوع وتقديم "وجبة متكاملة" من القوانين والتشريعات التي يحتاجها المواطن، بالإضافة إلى مسائلة المسؤولين عن بعض متطلبات المواطنين في الدوائر والقرى المختلفة، بخلاف طرح العديد من الشكاوى والمقترحات للأعضاء، وهو مايرصده دوت الخليج في تقريره التالي.

جرعة تشريعية

يأتي تكثيف الدور التشريعي ضمن أولويات النواب وفقا لقراءة وتحليل أجندة المجلس للأسبوع الجديد، حيث ينخرط الأعضاء في أخذ الرأي النهائي على: مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، مشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

وعلى صعيد الجرعة التشريعية المكثفة، يمضب النواب لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، وتقرير مجموعة لجان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، تقارير لجان البرلمان المشتركة بخصوص مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

أولويات خدمية

كما يدخل أعضاء مجلس النواب الجلسات القادمة، وفي جعبتهم تكثيف الدور الخدمي، عبر تحديد موعد للمناقشة ، لمقترحات وتعديلات تشريعية مقدمة من النواب مجدي ملك عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، والنائبة جيهان البيومي عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي، والنائبة نشوى الشريف عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية

كما ينظر النواب يوم الأحد طلب النائب عاطف المغاوري عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون، والنائبة آيات الحداد عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.

50 مقترح نيابي

بمزيج من الخدمات والرقابة يتطرق النواب يوم الإثنين إلى مناقشة 50 اقتراحا برغبات من النواب، وأبرزهم محمد حمدى دسوقى، بشأن إدخال الصرف الصحي لمنطقة الزواتين القديمة بمحافظة أسيوط، ومقترح آخر عن استكمال إجراءات عمل محطة رفع داخل محطة البنك الدولي بمحافظة أسيوط، واقتراح النائب زكريا حسان، بشأن إنهاء إجراءات توسعة جبانة قرية الديابات بمركز أخميم في محافظة سوهاج، واقتراح النائب محمد الصمودى، بشأن إنشاء قصر الثقافة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

كما ينظر النواب طلبات النائبة منى عمر، بشأن استعانة وزارة الثقافة بوحدات متنقلة للعمل كمواقع ثقافية تستخدم فى تعليم الفنون ودعم المواهب، وطلب النائب أحمد الشريف، بشأن تزويد ورفع كفاءة المحولات الكهربائية والشبكات فى قرى مريوط، النهضة، بنجر السكر – محافظة الإسكندرية، وطلب النائب سامى كامل، بشأن إنشاء مبنى للضرائب العقارية بمدينة بئر العبد- محافظة شمال سيناء، وطلب رشا أبو شقرة، بشأن عمل دورات تدريبية للفئة المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.

كما ينظر النواب طلبات ومقترحات من النواب: شيماء حلاوة، بشأن تفعيل خدمة سريعة لاستخراج جوازات السفر وكافة المستندات الرسمية فى القنصليات المصرية بالخارج، وأيضا للنائبة شيماء حلاوة طلب توصيل الغاز الطبيعي لقرية أجهور الكبرى بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، و طلب النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تخصيص ملعب كرة القدم الكائن بشارع عزت جلال بمنطقة الحمراء بمدينة أسيوط إلى نادى ناصر، وطلب النائبة أمل سلامة، بشأن تجهيز بعض محطات المترو الرئيسية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

فيما يتم تخصيص نشاط أعضاء البرلمان ليوم الثلاثاء، لاستمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.