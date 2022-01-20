/673784/برلمانية-الإصلاح-والتنمية-أغلبية-مستقبل-وطن-تنحاز-للأقلية-ولا-نلمس-منها-أى-ديكتاتورية

رأى د. أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أداء الأغلبية ببرلمان 2021 مختلف، والتى يمثلها حزب مستقبل وطن، حيث دائما ما تنحاز لرأى الأقلية إذا كان يصب فى صالح أى من المناقشات التى تتم تحت قاعة مجلس النواب .

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثة بندوة موقع دوت الخليج، مؤكدًا على أن حزب الأغلبية ينحاز دائما لرأي الأقلية عندما يكون الموضوع مقنع ولايوجد ديكتاتورية الأغلبية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤدي أداء ارائع، وحزب مستقبل وطن لا يستأثر بالكلام أو الرأي في أحيان كثيرة، وباقي الأحزاب تمثل كما ينبغي.

النائب أيمن أبو العلا: أغلبية مستقبل وطن تنحاز للأقلية.. ولا نلمس منها أى ديكتاتورية

وكان أبو العلا قد أكد أن إدارة المستشار الدكتور حنفى جبالى للبرلمان بالفصل التشريعى الثانى «فوق الممتازة» حيث إعطاء الكلمة للجميع وتحقيق التوازن بالمناقشات وهو ما يمثل قيادة رشيدة وحكيمة كما أن أعضاء هيئة مكتب المجلس على مستوى الوكيلين والأمين العام يصاحبهم دائما الأداء المتميز والمختلف، مؤكدا على أن أداء برلمان 2021 مختلف وظهر به بشكل مختلف الدور الرقابى حيث أدوات رقابية قوية جدا منذ بداية الفصل التشريعى ومن ثم الطموح كان عالي في الأدوات الرقابية، والجانب التشريعي تملي علي البرلمانات يغلب ومن ثم أصدر العديد من التشريعات التى تدعم الوطن والمواطن.

النائب أيمن أبو العلا: أغلبية مستقبل وطن تنحاز للأقلية.. ولا نلمس منها أى ديكتاتورية

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الإسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، وأيضا مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.