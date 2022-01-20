/673788/محافظ-البحيرة-يفتتح-مدرسة-محمد-توفيق-دبوس-الثانوية-التجارية-بنكلا-العنب-بإيتاي-البارود

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن قطاع التعليم هو أحد أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة إهتماماً كبيراً وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والإرتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والإرتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب تحيامصر ي رصد التفاصيل.

مشيراً إلى أن العام الدراسي الحالي شهد الإنتهاء من ٩٥ مدرسة جديدة وإحلال كلي وجزئي بمختلف مراكز المحافظة، كما تم خلال العامين الماضيين فقط إنشاء ٣٣٠ مدرسة جديدة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية ٢ مليار جنية و٢٤٠ مليون جنية منهم ٢١٤ مدرسة جديدة تم الإنتهاء منها بتكلفة إجمالية تقدر ١.٤ مليار جنية، كما أنه جاري العمل بـ ١١٦ مدرسة أخرى بتكلفة ٨٢٨ مليون جنية .

محافظ البحيرة يفتتح مدرسة محمد توفيق دبوس الثانوية التجارية

جاء ذلك خلال إفتتاح اللواء المحافظ مدرسة محمد توفيق دبوس الثانوية التجارية بقرية نكلا العنب بمركز إيتاي البارود والمقامه على مساحة ٢٦٢٨ م٢ والمبنى عبارة عن أرضى و٤ أدوار علوية بتكلفة إجمالية للمشروع ١٠ مليون و٣١ ألف جنية . حيث تم الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وتجهيز المدرسة والتى تضم ٣٣ فصل دراسي - طبيب - مكاتب إدارية ومدرسين - أخصائي نفسي وإجتماعي - ٢ شبكات - ٨ كمبيوتر - ٢ مجالات - فراغ متعدد - مكتبة - دورات مياة .

هذا وقد عقد اللواء المحافظ مؤتمراً جماهيرياً بحضور عدداً كبيراً من أهالي القرية وقياداتها وشبابها وطلابها، أكد خلاله أن مصر بقيادة زعيمها الحكيم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وشعبها العظيم قادرون على تخطى الصعاب وبناء مصر الجديدة .

كما زف بشرى إدراج مركز إيتاي البارود ضمن المرحلة القادمة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى ستنطلق خلال ستة أشهر لتستهدف تنمية جميع قرى ونجوع المركز .

وأضاف المحافظ أن مركز إيتاي البارود شهد تنفيذ ٣٣٤ مشروع خلال الاعوام الثلاث الماضية بتكلفة ١.٧ مليار جنية .

مشيراً أن الدولة تعمل بكل طاقتها لتلبية إحتياجات المواطنين وفق خطة متكاملة وتلبية الأولويات على الفور .

وأكد أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق .

محافظ البحيرة يفتتح مدرسة محمد توفيق دبوس الثانوية التجارية بنكلا العنب بإيتاي البارود

وأضاف المحافظ أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .

وفى نهاية المؤتمر قدم الحاج أحمد أبو العزم أحد أهالي القرية وقياداتها درع مقدم بإسم أهالي قرية نكلا العنب للواء المحافظ تقديراً لمجهوداته والمشروعات الكبيرة التى تتحقق على أرض القرية ومركز إيتاي البارود ومحافظة البحيرة عامة .

شهد إفتتاح المدرسة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام و يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة والمهندسة هالة عبد الله - مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة والسادة السيد القفاص والدكتور وليد الشرمة و محمد وجية خالد أعضاء مجلس والشيوخ و كرم بدوي نائب رئيس مدينة إيتاي البارود والقيادات التنفيذية .