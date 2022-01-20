تشكيل منتخب الجزائر المتوقع أمام كوت ديفوار.. محاربي الصحراء في مأزق

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يبحث منتخب الجزائر في مباراة اليوم أمام منتخب ساحل العاج "كوت ديفوار"، عن تحقيق الفوز ، لضمان مركز في الدور ثمن النهائي من البطولة، بعد تأخرة في ترتيب المجموعة في المركز الأخير برصيد نقطة وحيده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر وكوت ديفوار، في السادسة مساء ، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الثالثة والأخيرة، من المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم إفريقيا.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام كوت ديفوار:

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي

خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، رامي بن سبعيني

خط الوسط: رياض محرز، هاريس بلقبلة، يوسف بلايلي

خط الهجوم: ياسين إبراهيمي، إسلام سليماني، سفيان فيجولي

يحتل منتخب ساحل العاج "كوت ديفوار" المركز الأول، في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، فيما يحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة بنقطة.

ملعب مباراة الجزائر وكوت ديفوار

يشهد ملعب جابوما، على لقاء منتخبي الجزائر وكوت ديفوار، وتبث المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max، بتعليق صوتي حفيظ دراجي.

ويدير اللقاء الجنوب إفريقي فيكتور جوميز كحكم للساحة ويساعده كل من زاكيل سويلا كحكم مساعد أول بينما سورو فاتسوان من ليسوتو حكم مساعد ثان.

بينما باسيفيك ندابيهاوينيمانا الحكم البوروندي سيكون حكما رابعا في المباراة.

نتيجة مباراة الجزائر وسيراليون

أنتهت أحداث مباراة منتخب الجزائر أمام نظيرة سيراليون، بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أولي مواجهات المنتخبين.

نتيجة مباراة غينيا الإستوائية والجزائر

حقق منتخب غينيا الإستوائية الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 1/0 في نتيجة مفاجأة وغير متوقعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهدت مجريات الشوط الأول إثارة وندية كبيرة بين المنتخبين، حيث حاول كلا المنتخبين التسجيل، وبادر المنتخب الجزائري بالهجمات وأضاع أكثر من فرصة عن طريق بغداد بونجاح ورياض محرز.

في المقابل شكل منتخب غنييا الإستوائية خطورة كبيرة على الجزائر من خلال الهجمات المرتدة الخطيرة للفريق، ولكن خرجت بسلامة على الجزائر.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الجزائري ان يحرز هدف التقدم، ولكن أستغل غينيا الإستوائية المرتدات وأحرزوا هدف غالي أهدى لهم الفوز، أوبيانج بونو في الدقيقة 70.

وحاول بعدها لاعبوا الجزائر أن يعودوا في اللقاء ولكنهم فضلوا وأهدروا فرص عديدة للتسجيل عن طريق إسلام سليماني ويوسف البلايلي ورياض محرز.