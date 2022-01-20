/673790/ولي-العهد-السعودي-يعلن-تفاصيل-تطوير-القصور-التاريخية-في-المملكة

كشف الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد السعودي، اليوم الخميس، عن إطلاق "مجموعة بوتيك"، والتي تستهدف تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة، وتحويلها إلى فنادق "بوتيك" فائقة الفخامة.

دوت الخليج

صحيفة "سبق" السعودية، أكدت أن قرار ولي العهد جاء لإحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها، كما أوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف بالتعاون مع القطاع الخاص، تطوير ثلاث وجهات تاريخية، وهي قصر الحمراء في جدة، الذي سيضم 77 غرفة تشمل 33 جناحًا فاخرًا و44 فيلا فاخرة، وقصر طويق بالرياض الذي سيضم 96 غرفة تشمل 40 جناحًا فاخرًا و56 فيلا فاخرة، إضافة إلى القصر الأحمر في الرياض، الذي سيحتوي على 71 غرفة تشمل 46 جناحًا فاخرًا و25 غرفة ضيافة فاخرة".

دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات

وقالت الصحيفة السعودية أن الشركة ستعمل على تقديم العديد من الخيارات المرموقة لأرقى المطاعم العالمية، وتوفير أجواء للاسترخاء في أحدث مراكز الاستجمام، وغيرها من الخدمات الحصرية والخاصة لكل ضيف". من جانبه أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن قرار ولي العهد جاء تأكيدا منه على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي.

الفرص السياحية في السوق السعودي محافظ صندوق الاستثمارات العامة أكد أيضا أن إطلاق المجموعة سيُسهم في تنويع الفرص السياحية في السوق السعودي، ويعزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا كوجهة سياحية وثقافية رائدة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030".