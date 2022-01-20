/673791/حمادة-صدقي-كارلوس-كيروش-المسئول-الأول-عن-سوء-مستوى-عبد-الله-السعيد

أكد حمادة صدقي، نجم الأهلي السابق، أن مستوى عبد الله السعيد مع منتخب مصر طبيعي لأنه يلعب في أدوار صعبة لا يقدر على تنفيذها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "كارلوس كيروش هو المسئول الأول عن مستوى عبد الله السعيد الذي يجيد اللعب في مركز صناعة اللعب وليس مركز منتصف الملعب الذي يتطلب مجهود كبير".

وواصل "يجب على كارلوس كيروش أن يقوم بتوظيف عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب من أجل الاستفادة من خبراته داخل أرض الملعب، وحتى لا يظهر بمستوى سيئ يعرضه للانتقادات من جانب الجماهير".

عبد الله السعيد

وتابع "عبد الله السعيد سنه كبير ومجهوده قليل ودا طبيعي في الفترة الحالية، ويتم طلب منه أمور كبيرة للغاية، والقادم أفضل لمنتخب مصر وأتمنى التوفيق لكارلوس كيروش في اختياراته الفنية في اللقاء المقبل".

ياسر ريان: لاعبو السودان تعمدوا إصابة لاعبي منتخب مصر.. ويجب دعم كارلوس كيروش

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن لاعبي منتخب مصر كانت تخشى من الإصابات بسبب طريقة لعب منتخب السودان الغير جيدة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لعبت مباريات عديدة أمام منتخب السودان والفرق السودانية والمعروف عنهم دائما الخشونة الزائدة خلال المباريات، وكان الأهم في مباراة أمس الحفاظ على اللاعبين من التعرض للإصابات".

حمادة صدقي

وتابع "من يلعب على الفوز باللقب لا يهم الصعود مركز أول أو وصيف، واسم منتخب مصر كبير ويكفى أمام الجميع، وكل المنتخبات تخشى مواجهة الفراعنة في البطولة وليس العكس".

وأكمل "أتمنى أن الانتقادات تهدأ لنهاية مشوار منتخب مصر في كأس أفريقيا فيكفي المحللين الذين يتحدثوا عن سوء مستوى اللاعبين وأيضا بعض الجماهير، وكل هذه الأمور تصل إلى اللاعبين وتسبب أمور سلبية ودوافع سيئة للفترات المقبلة".

واختتم "مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تمهيدية، والأهم التركيز في المباريات القادمة، وتصريحات كيروش عقلانية ويجب دعم الجميع".

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أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر يواجه نقد شديد غير مبرر خلال الفترة الأخيرة بعد نهاية دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "إذا نظرنا إلى المنتخبات الكبرى مثل الجزائر والسنغال وتونس لا توجد أي انتقادات كما يحدث مع منتخب مصر، والنتائج جيدة حاليا والمستوى سوف يرتفع خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي".