/673792/محافظ-البحيرة-يتفقد-مكتب-التموين-النموذجى-بقرية-نكلا-العنب-بتكلفة-مليون-جنيه-صور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوي، حيث تم خلال الثلاثة أعوام الماضية وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذى يولي المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع، تنفيذ ٣٥٢٨ مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنية حيث تم الإنتهاء من ٢٨٤٤ مشروع بتكلفة ٣٨ مليون جنيه وجارى العمل ب ٦٨٤ مشروع بتكلفه ٣٤ مليار جنية.

جاء ذلك فى ختام جولتة اليوم بمركز و مدينة ايتاى البارود والتى قام خلالها بتفقد وافتتاح مشروعات تتجاوز قيمتها 105 مليون جنيه.

دوت الخليج

حيث قام محافظ البحيرة بتفقد المركز النموذجى للخدمات التموينية بقرية نكلا العنب والمقام على مساحة ٦٥م٢ وبتكلفة اجمالية مليون جنية.

ويخدم المشروع 150000 مواطن من قرى نكلا العنب - ششت الأنعام - ارمانيا - الضهرية) مربوطين على 51000 بطاقة تموين ذكيه للتعامل بها في صرف الخبز البلدي المدعم من عدد ۳۸ مخبز بلدى ، وعدد ۱۱۰ تاجر تمويني ومشروع جمعیتی

ويهدف المشروع إلى خدمه جمهور المواطنين لجميع أعمال البطاقات التموينية من استخراج بدل تالف وفاقد وتحديث البطاقات التموينية واعمال الخصم والاضافه

محافظ البحيرة يتفقد مكتب التموين النموذجى بقرية نكلا العنب بتكلفة مليون جنيه

هذا وقد تفقد اللواء هشام آمنة الأعمال الجاريه بالمركز النموذجى حيث تم تشطيبه بالكامل والوجهات الأمامية والخلفيه والجانبيه من محاره ودهانات بمساحه 400 متر مربع تقريبا وتم عمل کونتر بالرخام لكل مجلس قريه لادخال البيانات على بطاقات التموين وسیستم استدعاء كامل وتم الانتهاء من أعمال المحاره ودهانات الجدران وتركيب السيراميك للارضيات والحمام وسقف معلق وتم عمل عدد 4 باب خشبي وعدد 4 شباك خشبي وعدد ۲ باب حديدی وبوابه حديدية على مركز الخدمة ومكتب التموين

كما تم عمل خزان المياه اعلى المركز وموتور مياه وجميع اعمال السباكه والأحواض وتم عزل سطح اعلى مركز الخدمة تحسبا لموسم الشتاء وسقوط الأمطار وتم فرش المركز بالكراسي للموظفين وجمهور المواطنين ودواليب لحفظ الأوراق بنسبة تنفيذ وصلت 80 ٪ حتى الآن

وأشار المحافظ إلى خطة الدولة ووزارة التموين لتطبيق منظومة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنظومة التحول الرقمى الجديد على الخدمات التموينية وتحويل المكاتب التموينية بمحافظة البحيرة إلى مراكز خدمة تموينية نموذجية متميزة.

مشيرا الى أهمية تلك المكاتب النموذجيه فى تقديم حزمة من الخدمات الجديدة والحلول التقنية التي تهدف إلى دعم خطط الدولة في التسهيل علي المواطنين بعد أن تحولت تلك المكاتب وتم تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة وتزويدها بأحـدث الأجهزة والأنظمة والبرامج المتطـورة وعاملين يتمتعون بالخبرة والكفاءة مما يؤدي إلى سرعة أداء الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتقدم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن البحراوي بكل سهولة ويسر.

حضر الجولة المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام وعددا من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأكرم بدوى نائب رئيس مدينة ايتاى البارود وقيادات التموين والقيادات التنفيذية.