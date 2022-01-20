حمادة صدقي: محمد صلاح «مش سوبر مان».. وكأس أمم أفريقيا صعبة

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أكد حمادي صدقي، نجم الأهلي السابق، أن بطولة كأس أمم أفريقيا صعبة للغاية على جميع المنتخبات وليس هناك فريق سهل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "عدم الاستقرار الفني خلال عامين هو سبب عدم ظهور لاعبي مصر بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، وهناك تأثير من جانب المدرب أيضا".

وواصل "كارلوس كيروش هو المسئول عن اللاعبين الذين قام باستدعائهم للبطولة، وكثرة التغيير في شكل التشكيل داخل الملعب كان له تأثير كبير على المستوى العام".

وتابع "محمد شريف يستحق التواجد أساسيا وكان يجب تواجد محمد مجدي أفشة، والتغييرات خلال المباراة معروفة ومفهومة من جانب المدرب، وهناك خلل في الناحية الدفاعية داخل أرض الملعب".

محمد صلاح

وأردف "محمد صلاح مش سوبر مان علشان يساهم في فوز منتخب مصر بمفردة، ويجب أن يكون هناك مساندة من جانب اللاعبين بالكامل وليس لاعب واحد فقط".

واختتم "محمد صلاح هو من ساهم في صعود مصر لدور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا، ولديه فارق كبير مع المنتخب في البطولة، ويقدم المساعدة لكل اللاعبين".

حمادة صدقي: كارلوس كيروش المسئول الأول عن سوء مستوى عبد الله السعيد

أكد حمادة صدقي، نجم الأهلي السابق، أن مستوى عبد الله السعيد مع منتخب مصر طبيعي لأنه يلعب في أدوار صعبة لا يقدر على تنفيذها.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "كارلوس كيروش هو المسئول الأول عن مستوى عبد الله السعيد الذي يجيد اللعب في مركز صناعة اللعب وليس مركز منتصف الملعب الذي يتطلب مجهود كبير".

وواصل "يجب على كارلوس كيروش أن يقوم بتوظيف عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب من أجل الاستفادة من خبراته داخل أرض الملعب، وحتى لا يظهر بمستوى سيئ يعرضه للانتقادات من جانب الجماهير".

عبد الله السعيد

وتابع "عبد الله السعيد سنه كبير ومجهوده قليل ودا طبيعي في الفترة الحالية، ويتم طلب منه أمور كبيرة للغاية، والقادم أفضل لمنتخب مصر وأتمنى التوفيق لكارلوس كيروش في اختياراته الفنية في اللقاء المقبل".