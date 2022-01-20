/673794/نهاية-غير-متوقعة-عنبر-6-يصدم-الجمهور-في-آخر-حلقاته

دوت الخليجيرصد أحداث مسلسل عنبر 6 الصادمة في حلقاته الاخيرة

وكشفت الحلقتين الأخيرتين من العمل عن مفاجآت عديدة بداية من تهمة مجهولة تواجهها ليلى (صبا مبارك) بعدما اكتشفت التلاعب الذي يحدث في مخازن الشركة.

آحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل «عنبر 6»

وتمكنت رهف (سولاف فواخرجي) من الوقوف أخيرًا في وجه حليمة، وضرب أعوانها وسط فرحة السجينات للتخلص من ظلم حليمة وانكسار شوكتها، لتبدأ رهف في أخذ مكانتها ومساعدة السجينات والتقرّب منهم، ولكنها واجهت صدمة كبيرة في آخر زيارة لشقيقها رابح، حيث اكتشفت أنه لم يقتل والدها، بعدما كانت تظن أن باعترافها عن نفسها تنجيه من السجن، ولكنها الآن أصبحت مدركة تمامًا أن الفترة التي قضتها في السجن هباءً، وقاتل والدها مازال طليقًا في الخارج.

حقيقة مقتل نواف الظفيري في عنبر 6

أما آدم (نواف الظفيري) فقد حاول الهرب من مطاردة صعبة، انتهت بإصابته بأكثر من رصاصة، ولا نعلم هل قُتل أم مازال هناك.

أبطال مسلسل عنبر 6

ويضم مسلسل «عنبر 6» مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف الدول العربية، السعودية، العراق، سوريا، القاهرة وبيروت وهم سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، وأيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غريتا عون وغيرهم.

مسلسل «عنبر 6» يبرز قضايا النساء في السجون من قصص حقيقية

ويبرز مسلسل «عنبر 6» قضية هزت الرأي العام لسنوات من اذ يناقش قضايا النساء داخل السجون خلال أحداث العمل، وهي قضايا مأخوذة عن قصص حقيقية حدثت بالفعل.

صبا مبارك تتألق بفيلم «عرنوس» في عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة صبا مبارك حالة من النشاط الفني داخل العديد من المهرجانات العالمية والدولية بعدد من الأفلام التي ترصد قصص هادفة وأشاد به العديد من النقاد، اذ ينافس فيلم «عرنوس» الذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك لأول مرة في مسابقة الأفلام القصير، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقيم منذ يوم 14 وحتى 22 من شهر أكتوبر الماضي، اذ يعد هذا عرضه العالمي الأول.

وتدور أحداث الفيلم داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج، ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الإعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما. والفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس، وإنتاج Pan East Media وSierra Bravo Productions، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع للفيلم في العالم العربي.