/673795/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-الشوط-الأول-بين-بيراميدز-والمصري-بكأس-الرابطة

انتهت أحداث الشوط الأول بين بيراميدز والمصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي، في لقاء يجمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد اللقاء بين الفريقين على العديد من الفرص الضائعة من الطرفين، في تألق مدافعي وحراس الخصمين، ولكن كان لبيراميدز الحظ الأوفر في الإستحواز على الكرة في اللقاء.

يحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، برصيد نقطة وحيده، فيما يحتل المصري المركز الرابع برصيد نقطتين.

سقط بيراميدز في الجولة السابقة، من المجموعة امام فيوتشر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر فيوتشر ترتيب المجموعة بكامل نقاطة حتى الأن.

تشكيل بيراميدز في المباراة

فى حراسة المرمي: المهدي سليمان

في خط الدفاع:أحمد ايمن منصور- أسامة جلال-أحمد توفيق- عبدالله مجدي

خط الوسط:هشام محمد-وليد الكرتي- إبراهيم عادل- عماد ميهوب

خط الهجوك: دودو الجباس-أحمد عاطف

تشكيل المصري أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: إسلام المزين – إسلام صلاح – كريم العراقي – أحمد شديد.

خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي.

خط الهجوم: محمد جريندو – عمرو مرعي – أحمد الشيخ.

بدلاء المصري: عصام ثروت – أحمد شوشة – حجاج عويس – حسين رجب – إسلام أبو سليمة – أحمد علاء – أيزي ايميكا – محمد هنتر – اوستن اموتو.

نتيجة مباراة المقاصة والمصري

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي، ومصر المقاصة، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد للأخير، في لقاء أولى جولات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح كريم حلاوة سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وضرب محمود فهمي بالهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر، من عمر اللقاء.

تفوق المقاصة على المصري، في خطف نتيجة المباراة، ويسجل الهدف الثالث في المباراة، قبل نهاية الشوط الأول بخمسة دقائق عن طريق خالد صلاح.

وبهذا الفوز يتصدر مصر المقاصة جدول ترتيب المجموعة الأولى، في انتظار لقاء بيراميدز والاتحاد السكندري، بعد لحظات في الخامسة مساء.