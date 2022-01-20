/673797/على-أنغام-حبيتك-بالتلاتة-نرمين-الفقي-تستعيد-ذكرياتها-مع-يحيى-الفخراني

شاركت الفنانة نرمين الفقي الجمهور بفيديو قديم جمعها بالفنان الكبير يحيى الفخراني، أرفقت به أغنية «حبيتك بالتلاتة» لنداء شرارة، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتستعيد من خلاله ذكرياتهما معا من خلال أعمالهم الدرامية.

دوت الخليج

نرمين الفقي تستعيد ذكريات الليل وآخره

ونشرت الفنانة نرمين الفقي على موقع "إنستجرام"، فيديو به بعض اللقطات من مسلسل الليل وآخره، الذي جمعها بالفنان القدير يحيى الفخراني عام 2003، ظهر به بعض المشاهد الرومانسية بينها وبين الفنان، وعلقت نرمين الفقي على الفيديو وكتبت:"يا مساء الخير".

الجمهور يتفاعلوا مع نرمين الفقي

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور، والذين أعربوا عن إعجابهم بالفديو، ومنهم من كتبت:"مساء القمر اللي مستنينه".

مسلسل الليل وآخره

الجدير بالذكر، أن حلقات مسلسل الليل وآخره تدور حول رجل صعيدي، يلعب دوره الفنان يحيى الفخراني، وهو الأخ الأكبر بين عدد من الأخوة، مسؤل عنهم وعن والدته من بعد وفاة والده، وأحب فتاة غازية تلعب دورها الفنانة نرمين الفقي، جاءت إلى بلدهم لإحياء حفلة شعبية بسيطة وتغني بها، ولما واجه أهله رفضوا هذه العلاقة حفاظًا على مكانتهم، فحرمهم من ميراث أبيهم الذي وضعه تحت سيطرته قبل موته، ويتوالى تصاعد الأحداث بينهم، من إخراج رباب حسين.

نرمين الفقي من تصوير شارع 9

ونشرت الفنانة نرمين الفقي أيضًا فيديو عشوائي صورته بنفسها، من خلال خصية القصص المصورة على موقع إنستجرام، وظهرت فيه هي وبعض فريق عمل مسلسل شارع 9 وهم يلعبون "طاولة"، أثناء تفرغها خلال تصوير زملائها مشاهدهم في المسلسل، وأستغل متابعيها الفيديو التي نشرته على حسابها ليظهروا لها إعجابهم بهذه الفيديوهات العشوائية المرحة، وأنتظارهم لمسلسل شارع 9 لمتابعة مشاهدها.

مسلسل أبو العروسة

وتشارك نرمين الفقي أيضًا في مسلسل أبو العروسة بجزءه الثالث، الذي سوف يعرض خلال الفترة القادمة على شبكة قنوات dmc، من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، صفاء الطوخي، أحمد صيام، مدحت صالح، أحمد حاتم، محمود حجازي، ولاء الشريف، محمد عادل، ومجموعة كبيرة تشارك في هذه المسلسل اللإجتماعي، من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

الذي نال إعجاب الجمهور خلال الموسمين الماضيين؛ بسبب تناولهم لقضايا الأسرة المصرية العادية،ومعناتها في الطبقة المتوسطة، رصد أفراحها وأحزانها، ومشاركة كل الأفراد والأصدقاء في كل المناسبات.