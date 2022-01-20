/673799/وحشتوني-أحدث-ظهور-لشيرين-عبد-الوهاب-بعد-أزمتها-الأخيرة

شاركت الفنانة والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور باحدث ظهور لها، بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب وحلاقة شعرها.

دوت الخليجيرصد أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «ازيكم وحشتوني»، مرفقة صورة لها وهي نائمة على الأريكة، مرتدية بنطلون وتشيرت باللون الاسود.

شيرين عبد الوهاب تحتل المركز الـ 6 عالميًا

وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، سادس أغنيتها بعد طلاقها من المطرب حسام حبيب، مساء أمس، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والتي أتت بعنوان «وبحلفلك».

وحققت أغنية «وبحلفلك»، بعد ساعات من طرحها حتى الأن ما يقرب من مليون مشاهدة، كما احتلت تريند رقم 3 في المحتوى الرائج عبر موقع يوتيوب، فضلا عن احتلالها المرتبة السادسة عالميا فى قوائم أعلى الأغاني استماعا عبر اليوتيوب.

وتعد أغنية «وبحلفلك»، سادس أغنيات شيرين بعد طلاقها، من كلمات: محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي، اذ أنها استغلت شيرين عبد الوهاب حيرة الجهور وتساؤلتهم حول انفصالها في طرح أغنيتن جديتين، وهما “كلها غيرانة”، “ملكش مكان”.

وجاءت كلمات أغنية “ملكش مكان” على النحو الأتي: "متحلفليش ومتقوليش كلامك ده في غنى عنه مبسمعهوش، ومهما تقول تزيد في حلول علشان ترجع قفل قلبي مبفتحهوش، ومهما هتبكي قدامي هجمد قلبي تاني عليك، ومهما تقولي مش قادر خلاص ندمان، هفكر نفسي بجراحك وهفضل أقول كلام يأذيك، ياريت تمشي وخلاص خلصت ملكش مكان".

شيرين عبد الوهاب تطرح “القماص” بعد إعلانها الإنفصال عن حسام حبيب

وبعدما أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا مؤثرا، تؤكد من خلاله انفصالها عن حسام حبيب، وضمنت أنها أصبحت الحديث الأول والأخير على مواقع التواصل الإجتماعي، طرحت شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة “القماص”، والتي أتت كلماتها: “سيبنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس.. قال بسم النبي حارسه وصاينه، عامل حساس رافع مناخيره لفوق والباقي يولع بالجاز.. ولا عنده عزيز ولا غالي ولا بيعز عزاز، اه سيبنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس.. قال بسم النبي حارسه وصاينه، أصله الحيلة الدلوعة عايز كلمته مسموعة.. وسايقها ألاطة وشغل جنان، نافخ نفسه على ما فيش على راسه مثبت ريش.. وهيجي ده بالتطنيش رهوااان، الكل يجيله انما هو ما يروحش لحد.. يتشال على الراس واتهدي ما عليكي قدي يا ارض، ميقدمش السبت وعايز ياخد الحد..ماشيين بعلاج لأ مش ناقصه والله بجد”.

ثم طرحت أغنية “خاصمت النوم”، والتي قالت كلماتها: “"بعدك مارتحتش يوم ونسيت وخاصمت النوم.. أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيه".