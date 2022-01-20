/673800/وزارة-الاتصالات-توافق-على-طلب-النائب-عبدالمنعم-إمام-بشأن-توفير-مقر-جديد-لمكتب-البريد-بالمحلة-الكبرى

دوت الخليج

وصرح النائب عبدالمنعم إمام أن ذلك جاء بعد وقت طويل من معاناة أهل المحلة من ضيق مكتب البريد الحالي، وجاءت تلك الموافقة بناء على طلب إحاطة تقدم به في مجلس النواب بشأن صرف المستحقات المتأخرة للعاملين بالبريد، وتوفير مقر مكتب بريد يليق بمدينة المحلة، وهو ما صدر عنه توصية ملزمة من المجلس.

وقد أرسل رئيس الهيئة القومية للبريد خطابا رسميا إلى رئيس حزب العدل، حيث تم الإشارة إلى أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع محافظة الغربية لوضع حل جذري لمشكلة بريد المحلة، وتم عقد اجتماع مع السيد المحافظ، ولم يتم خلاله التوصل لحل جذري، وعلى الجانب الآخر تقوم هيئة البريد، بالبحث عن مقرات بديلة للتخفيف عن المكتب الرئيسي.

وزارة الاتصالات توافق على طلب النائب عبدالمنعم إمام بشأن توفير مقر جديد لمكتب البريد بالمحلة الكبرى

واختتمت الهيئة القومية للبريد خطابها بأنها قامت في وقت لاحق بشراء مبنى بنك أبوظبي بشارع محب على بعد أمتار من مقر مكتب بريد المحلة الرئيسي الحالي، حيث قامت اللجنة الهندسية من البريد المصري بعمل رفع مساحي لمقر البنك بالاشتراك مع إدارة المنطقة تمهيدا لاستلام المقر بعد تجهيزه بكافة الإمكانيات الحديثة.

وقد وجه رئيس حزب العدل الشكر للدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ عبده علوان نائب رئيس الهيئة، والسيد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على دورهم في إنجاز هذا الأمر، كما وجه الشكر لمنطقة البريد بالمحلة الكبرى، ولمدير منطقة بريد المحلة، الأستاذ فايز عبد العزيز أغا، والأستاذ خالد أبوزيد رئيس الشئون البريدية على مجهوداتهم المضنيه فى هذا الشأن.