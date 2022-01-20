الصحة: قافلة طبية فى مستشفى قفط التعليمى لتشخيص وعلاج أمراض القلب

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن فريق القافلة الطبية من أطباء المعهد القومى للقلب، برئاسة الدكتورة رانيا ضياء الدين أبو شقة، استشارى أمراض القلب بمعهد القلب القومي.
وأضاف «السودة» أنه سيتم مناظرة الحالات بالعيادة التحضيرية صباح يوم الخميس 3 فبراير، وسيتم إجراء عمليات القسطرة والجراحات القلبية يوم السبت 5 فبراير.
يذكر أن المعهد القومى للقلب، قدم خدماته الطبية والعلاجية، خلال عام 2021، لـ 2 مليون و178 ألف مواطن، والتى شملت مناظرة 500 ألف مريض من المترددين على العيادات الخارجية، بالإضافة إلى 350 ألف مريض، فى قسم الاستقبال والطوارئ.
بينما استقبلت الأقسام الداخلية بالمعهد 214 ألف مريض، إلى جانب تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ 37 ألف و741 مريضا، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة، كما أجرى 10 ألاف عملية جراحية تنوعت بين القسطرة القلبية والقلب المفتوح، بنسب نجاح تضاهى النسب العالمية، فضلًا عن إجراء 8 ألاف و783 جلسة علاج طبيعي، وإجراء 863 ألف و310 تحليلًا طبيًا، و194 ألفًا و755 أشعة تتضمن أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية.
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