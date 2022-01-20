الخارجية: تهجير عائلات فلسطينية من حى الشيخ جراح يعد انتهاكا للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - وأكدت الخارجية، فى بيان صحفى، أن المحاولات الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم فى حى "الشيخ جراح" تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولى الإنسانى واستمرارًا لسياسة التهجير القسرى للفلسطينيين، فضلاً عما يؤدى إليه ذلك من تأجيج الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وشدّد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على موقف مصر الثابت من رفض سياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضى وتهجير الفلسطينيين؛ وأعاد التأكيد على أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين، وتسهم بشكل مباشر فى تعكير أى مناخ منشود نتطلع إليه جميعًا من أجل إقامة السلام الشامل والعادل فى المنطقة.