جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى صلاح القائم بأعمال رئيس معهد بحوث أمراض العيون، وأستاذ طب وجراحة العيون، إن المعهد يعد الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، إذ يجرى الأبحاث المتعلقة بأمراض العيون.





وأضاف فى تصريحات إلى "دوت الخليج"، أن هناك مستشفى مجهزة تضم 8 غرف عمليات على أعلى مستوى لإجراء عمليات العيون المختلفة، لافتا إلى أن المعهد أطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار فى عمليات العيون، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأشار إلى أنه لأول مرة يتم إجراء عمليات وبث جراحى حى خلال مؤتمر العيون، بالاشتراك مع 24 من أساتذة الجامعات والمراكز المتخصصة، وجراحى الشبكية فى المعهد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القائم بأعمال رئيس معهد العيون يتحدث عن القضاء على قوائم الانتظار (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.