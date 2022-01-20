تعلن هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بمحتويات ملف التسجيل النهائي للمستحضرات العشبية وكيفية تقييمه. تهدف الورشة إلى توضيح الإجراءات التنفيذية لتسجيل المستحضرات العشبية، مع توضيح كافة المستجدات التى طرأت على خطوات التسجيل بهدف تيسيير الإجراءات لسرعة الحصول على إخطار التسجيل، بالإضافة إلى تقديم عرض توضيحي لمحتويات ملف التسجيل النهائى، مع تسليط الضوء على كيفية تقييمها.

ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٢٦ بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية.

تبدأ الورشة من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للحضور يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١/٢٤.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهنب المستمر CPD.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3qpxlYQ

للأطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي

https://bit.ly/3HZaHwa