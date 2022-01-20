هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة حول تناول المضادات الحيوية

قدمت هيئة الدواء سلسلة من النصائح المهمة للمرضى عند استخدام مجموعة الكينولون "مضاد حيوى" للحماية من المضاعفات.

وقالت هيئة الدواء يجب عدم استخدام المستحضرات التي تحتوي على مجموعة الكينولون "مضاد حيوي" إذا كان لدى المريض تاريخ من الإصابة بمشاكل في الأوتار مثل التهاب في الأوتار أو تمزقها.

وأضافت هيئة الدواء: قبل تناول تلك المستحضرات يجبابلاغ مقدم الرعاية الصحية إذا ما كان المريض يعاني من مشاكل أو أمراض فى القلب.

وتابعت : اذا كان المريض مصابا بداء السكري، يجب عليك مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم بعناية ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم التعرض للشمس أثناء الظهيرة؛ وذلك لأنه أثناء فترة العلاج بالأدوية يكون المريض لدية حساسية لضوء الشمس، ويمكن أن تسبب حروق الوجه والجلد وتؤذي العين.