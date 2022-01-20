/673796/للمرة-الثانية-خلال-يومين-سقوط-سيدة-من-الطابق-الثالث-ببورسعيد

أصيبت سيدة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، اثر سقوطها من الدور الثالث في عمارة بمنطقة أمل الجبل نطاق حي الزهور، بمحافظة بورسعيد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

الرعاية الصحية

ومن جانبه تلقي الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحاقظة بورسعيد اخطارا يفيد بإستقبال مستشفى الزهور المركزي احدى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، "د.ع.م.ا" 39 عاما، مصابة بإصابات خطيرة جراء سقوطها من الطابق الثالث من شرفة منزلها.

اسعافات اولية

وامر الدكتور مصطفى شعبان علي الفور بإجراء الكشف الطبي عليها وتبين انها مصابة بإشتباه ارتجاج في المخ ونزيف بالصدر وكسر بالكعب الأيمن والأيسر وكسر بالفقرات القطنية العجزية، بإدعاء سقوطها من الدور الثالث.

محضر بالواقعة

ووجه اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بتحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابة.

الحادثة الثانية

جدير بالذكر أن هذه الحادثة هي الثانية التي تقع بمحافظة بورسعيد خلال ٤٨ ساعة ، حيث أصيبت سيدة في العقد السادس من عمرها بكسر في الظهر، مساء أمس الأربعاء، نتيجة لسقوطها من الطابق الثالث بمنزلها في نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد . وكان قد تلقي الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع بورسعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد إخطارا من مستشفى السلام الدولي "الاميري سابقا" ، يفيد بوصول "هالة. م. ال" - 52 سنه، وتعمل ربة منزل، مصابة بإصابات بالغة الخطورة.

وعلي الفور امر الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد بسرعة إجراء الاسعافات الأولية لها وتوقيع الكشف الكبي عليها، والذي تبين بعده انها مصابة بكسر في الظهر وكدمات متفرقة بالجسم جراء سقوطها من الطابق الثالث، وجاري عمل الأشعة اللازمة لها.

ومن جانبه أمر اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق حول أسباب السقوط، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الحادث، وتقديم الرعاية الطبية.