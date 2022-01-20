/673801/محافظ-بورسعيد-يستقبل-وفد-من-القوات-المسلحة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء كمال وفاء الدين مدير إدارة المركبات، واللواء أسامة أحمد عزت رئيس هيئة التسليح، واللواء أحمد اسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، وعدد من الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد،ويرصد موقع دوت الخليج الاخباري التفاصيل .

محافظ بورسعيد يستعرض المشروعات القومية

ورحب محافظ بورسعيد بالوفد، مستعرضا المشروعات التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد، والتي شهدت تطورا غير مسبوق فى عدد من المجالات، وتطبيق مشروعات قومية عملاقة للمرة الأولى على أرض بورسعيد. وأشاد محافظ بورسعيد بدور وجهود القوات المسلحة فى تحقيق إعجاز خلال سبع سنوات جعل العالم يشيد بالتجربة المصرية، من خلال إعادة بناء المواطن المصري و إنشاء المدن الجديدة والمشروعات العملاقة فى مختلف المناحي.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على المشروعات العملاقة ببورسعيد التى انطلقت لأول مرة من مدينة بورسعيد، مستعرضا مشروعات التحول الرقمي و التأمين الصحي الشامل، و ٱثارها على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد، وما تم التوصل إليه حتى الٱن فى مجال الرقمنة، ودورها فى سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، و جودتها و حوكمتها، وٱثار تطبيق هذه المشروعات على تحسين جودة الحياة بمحافظة بورسعيد.

فيلم تسجيلي لانجازات بورسعيد

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يشمل إنجازات بورسعيد خلال الأعوام الأخيرة، وقام مسؤولي إدارات التحول الرقمي و مركز شبكات معلومات المرافق، و مركز المتغيرات الجيومكانية، بتقديم عرض موجز حول ٱخر تطورات العمل فى المشروعات الرقمية ببورسعيد، حيث تم عرض ٱخر ما توصل له التحول الرقمي ببورسعيد والمحاور الرئيسية للمشروع والتطبيقات الرقمية الجديدة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم إلقاء الضوء على مكونات منظومة المتغيرات الجيومكانية ، ومنظومة العمل داخل مركز شبكات معلومات المرافق ببورسعيد.

ومن جانبه، أشاد وفد القوات المسلحة ، بجهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، وجهود الشباب المشاركين فى المشروعات القومية الجديدة ببورسعيد، ودورهم فى إنجاح المنظومة الرقمية والتى أصبحت نموذج لكافةالمحافظات.