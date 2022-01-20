/673804/الليلة-إنجي-علي-تستضيف-المخرج-هادي-الباجوري-ببرنامج-أسرار-النجوم

يحل المخرج هادي الباجوري ضيفا على برنامج «أسرار النجوم» الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، وذلك في مساء اليوم الخميس الموافق 20 من شهر يناير الجاري، على محطة وراديو نجوم أف أم، في حديث حواري بسيط في تمام الساعة 8 مساء إلى الساعة 10 مساء.

دوت الخليج

من هو هادي الباجوري ؟

هادي الباجوري، مخرج سينمائي، ولد في عائلة فنية منذ الطفوله، فوالده المنتج التليفزيوني والصحفي جميل الباجوري، وخالته هي الممثلة القديرة الراحلة زيزي البدراوي، وشقيقه هو المخرج و كاتب السيناريو الراحل سامح الباجوري.

بداية هادي البجوري الإخراجية

بدأ هادي الباجوري رحلته الفنية كمنتج منفذ، حيث أنشأ مع هاني أسامه شركة ذا بروديوسرز للإنتاج السينمائي بهدف تأسيس شركة إنتاج رائده عام 2001، ثم اتجه للأخراج في آواخر التسعينات، وأخرج المئات من الأعلانات والعديد من الأغاني المصوره لأشهر مطربيين العرب وبلغت عدد الأغنيات التي قام بتصويرها 30 أغنية أما الإعلانات التي أخرجها قد تجاوزت ال 300 إعلانا كان من ضمنها إعلان شركة إتصلات، إعلان فوكس وأيضا أخرج إعلانات لشركات متعددة الجنسيات.

أعمال هادي الباجوري

أخرج هادي الباجوري عام ،2011 فيلم واحد صحيح وكان فيلم إفتتاح مهرجان دبي السنيمائي الدولي في2011، حيث شارك هادي الباجوري في مسابقة المهر العربي للأفلام الروائية الطويلة، وفاز بجائزة أحسن عمل إخراجي أول في من المركز القومي للسينما في مصر، كما أنه أخرج مسلسل عرض خاص والذي كان المسلسل الأول الذي يتم تصويره على شريط سينمائي 16 ملم في الشرق الأوسط.

وفي 2014 أخرج الفيلم الرعب وردة، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بأسلوب مقاطع فيديو تم العثور عليها وهو إسلوب معروف بالخارج خاصة في أفلام الرعب و الأفلام المستقلة ويعتمد على ان تكون القصة أو جزء اساسي منها قائمة على مقاطع الفيديو الغامضة لأفراد عاشوا ظاهرة خارقة وسجلوا الأحداث التي حدثت لهم،و حاليا يعرض فيلم قمر14 في دور السينما الذي كان من إخراجه يضم الفيلم كثير من الفانين و تدور قصة الفيلم حول قصص حب مختلفة بنهايات مختلفة.

زواج هادي الباجوري

وتزوج المخرج هادي الباجوري من الممثلة ياسمين رئيس والتي قابلها أثناء إخراجه مسلسل عرض خاص التي كانت ياسمين إحدى بطلاته و من أهم أعماله فيلم هيبتا،الضيف،قمر 14، واحد صحيح، جارة القمر، وردة ومسرحية كوكو شانيل، والتي بطلتها الفنانه المبدعه شريهان و هي تعرض علي منصات شاهد حاليا.