/673805/رئيس-الوزراء-يستعرض-نتائج-زراعة-القطن-قصير-التيلة-بشرق-العوينات

ناقش الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعاً عقده اليوم الخميس، نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، في إطار محدود على مساحة 500 فدان بشرق العوينات، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

دوت الخليج

وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع أبرز نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، في مصر، والتي تم تطبيقها في إطار محدود على مساحة 500 فدان، بمنطقة شرق العوينات.

تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة

وقال الوزير، أن النتائج كشفت نجاح التجربة في العام الثاني لها، التي حققت إنتاجية عالية للفدان، مع التوصية بالتوسع في التجربة في الموسم القادم 2022، موضحا أنه يتم حاليا دراسة الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ التوصية بالتوسع في تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة، لافتاً إلى أنه تم التوافق على تنفيذ هذه الخطوة في أماكن معزولة، يتم التحكم فيها، على مساحة نحو 5 آلاف فدان. من جانبه اوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ، أن هناك تنسيقاً بين وزارته ووزارة قطاع الأعمال العام، في إطار التواصل مع موردي البذور وأجهزة الحصاد اللازمة، ودراسة البدائل المقترحة لتنفيذ التجربة، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء وزارة الزراعة في العمل على إجراء التحاليل اللازمة للتربة والمياه والمناخ، للوصول إلى الخيار الأفضل.