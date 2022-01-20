/673806/ألهمنا-جميعا-الصبر-أول-تعليق-من-عفاف-راضي-بعد-وفاة-شقيقها

رحل عن عالمنا في مساء يوم أمس الأربعاء، مدير التصوير ماهر راضي شقيق الفنانة عفاف راضي، والذي أتى نبأ وفاته على صفحة الناقد الفني محمود عبد الشكور.

دوت الخليجيرصد أول تعلق من عفاف راضي بعد وفاة شقيقها

وأعرب عفاف راضي عن حزنها الشديد لفقدان أخيها الأكبر الدكتور ماهر راضي، فكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون؛ توفي إلي رحمة الله أخي الأكبر، مدير التصوير الأستاذ الدكتور ماهر راضي.

وتابعت عفاف راضي: اللهم اغفر له وأرحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك، والهمنا جميعًا الصبر.

وفاة شقيق عفاف راضي

وأعلن الناقد الفني محمود عبد الشكور وفاة مدير التصوير ماهر راضي، شقيق المطربة عفاف راضي، إذ كتب: «فقدنا مدير التصوير وأستاذ التصوير السينمائي الدكتور ماهر راضي».

وأردف:«وهو أيضا شقيق المطربة عفاف راضي، ومن أفلام الراحل كمدير تصوير الأفوكاتو والإنس والجن وأيام الغضب حضرت يوما من تصوير فيلم آخر من تصويره هو موعد مع الرئيس، وشاهدت جهد هذا الفنان ودقته في تنفيذ لقطة واحدة تستغرق عدة ثواني، وكان الفيلم من إخراج ابن عمه المخرج محمد راضي، ربنا يرحمه وخالص العزاء لأسرة راضي التي أثرت حياتنا الفنية بمبدعيها الموهوبين».

عن الراحل ماهر راضي

وقد عمل الراحل أستاذا للإضاءة والتصوير السينمائي بأكاديمية الفنون في المعهد العالي للسينما، كما حصل على ماجستير في التصوير السينمائي ومن بعدها دكتوراه في فلسفة الفنون السينمائية.

جوائز الراحل ماهر راضي

وحصل الراحل ماهر راضي على عدد كبير من الجوائز من بينها جائزة التصوير الأولى فى مسابقة وزارة الثقافة المهرجــان القومي الثامن للسينما المصرية عن فيلم «مذكرات مراهقة» عام 2002، احسن تصوير من مهرجان الإسكندرية عـن فيلم «دانتيلا» عام 1997، جائزة جمعية فن السينما أحسـن تصوير عن فيلم «الرقص مع الشيطان» 1994، جائـزة أحسن تصوير من مهرجان الإسكندرية عن فيلم «أيام الغضـب»، عام 1989، جائـزة الدولة التشجيعية فـرع التصويرالسينمائي عام 1990، جائزة التصـوير الأولى من المهرجان القومي للسينما للأفلام الروائية لأحسن مدير تصوير سينمائي لعام 1981عن فيلم «الجحيم»، وعدد كبير من الجوائز الأخرى.