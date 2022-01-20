/673807/الإفتاء-اللبنانية-تتقدم-ببلاغ-النيابة-للتحقيق-مع-مدعي-النبوة-نشأت-منذر

تقدمت دار الفتوى في لبنان، بتوجيهات من مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ببلاغ الى النيابة العامة التمييزية ضد "نشأت منذر" الذى يزعم زورا وبهتانا، أنه رسول من السماء وصاحب رسالة سماوية، وطالبت دار الفتوى في بلاغها الى النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.

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حيث طالبت دار الفتوى اللبنانية في بلاغ رسمي للنيابة العامة التمييزية فتح التحقيق مع "مدعي النبوة" الذي يدعى نشأت عبد النور، و يطلق على نفسه اسم الحكيم نشأت منذر.

اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر

الشيخ أمين الكردي، أمين الفتوى اللبنانية، كان قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة التمييزية ضد المدعو نشأت منذر الذي يزعم زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء صاحب رسالة سماوية، وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات، وتنفيذًا لتوجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا صورة قالوا إنها لـ"مدعي النبوة" ويدعى نشأت عبد النور و يطلق على نفسه اسم "الحكيم نشأت منذر"، ويبدوا فيها أنه كان يعمل طبالا في أحد الكازينوهات في لبنان.

قدمته عالمة الفلك كارمن شماس

يشار إلى "مدعي النبوة" قد ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان تم تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس، عبر فيديو على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، معلقة على الفيديو قائلة: هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه.. أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب .

وقالت كارمن: لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، لو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد 1500 عام .

ممنوع دخول المصريين

نشأت منذر قام بتأسيس مجموعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لنشر دعوته المزعومة، موجها رسالة من خلالها قائلًا: "ممنوع دخول المصريين إلى المجموعة"