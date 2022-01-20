/673811/وكيل-تعليم-بورسعيد-يستقبل-رئيس-مجلس-الأمناء-ونقيب-المعلمين

إستقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الخميس, الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ‏بالمحافظة و على الألفى نقيب معلمى بورسعيد وذلك بمكتبه بديوان المديرية, ويرصد دوت الخليج التفاصيل.‏

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