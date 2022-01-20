/673816/عقوبات-الجولة-الثانية-من-بطولة-كأس-الرابطة-المصرية

كشفت رابطة الأندية المصرية، عن عقوبات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة ، بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واختتمت المجموعة الثالثة بالبطولة، منافسات مباريات الجولة الثانية، بمنافسات مباريتين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، وانبي وغزل المحلة، أول أمس الثلاثاء.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية المصرية المحترفة، كالتالي:

مصر المقاصة وغيسترن كومباني

إيقاف اللاعب سعيد محمد مصطفى، لاعب المقاصة، مباراة واحدة، بعد الطرد .

طلائع الجيش وسيراميكاكليوباترا

إيقاف سيف بن منصور تقا، لاعب سيراميكا كليوباترا، ثلاث مباريات، وغرامة مالية 25 ألف جنيه، وذلك للطرد لضرب الخصم بعد الكرة.

الأهلي والإسماعيلي

إيقاف 112 مشجع من جمهور الإسماعيلي، و 47 مشجع من الأهلي، حتى نهاية بطولة كأس الرابطة المصرية، لما بدر منهم في المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

انتهت مباراة الأهلي والإسماعلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وخطف الأهلي تعادل ثمين في آخر دقائق المباراة عن طريق أحمد سيد غريب، بعدما تابع ركلة جزاء من حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، وجاء الهدف في الدقيقة 93.

أما فريق الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق كارميلو قبل مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت السيطرة للدراويش خلال أحداث الشوط الأول.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من اللاعبين الشباب، مع إضافة بعض الخبرات كحسام حسن وعمار حمدي وكريم فؤاد.

نتيجة مباراة الأهلي

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعلن عدم مشاركة الفريق الأساسي في البطولة من أجل التجهيز لبطولة كأس العالم للأندية.

وسيطر الإسماعيلي على أحداث شوط المباراة الأول، أما الأهلي بادر في الشوط الثاني وسيطر على مجريات الشوط وأنهى المباراة بالتعادل في آخر المباراة.

ولعب الأهلي مبارتين في بطولة كأس الرابطة المصرية وتعادل أمام الجونة والإسماعيلي، ليرفع رصيدة من النقاط إلى نقطتين.