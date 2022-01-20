3 ملايين إصابة يوميًا .. «كورونا» يواصل افتراس العالم

/673818/3-ملايين-إصابة-يوميا--كورونا-يواصل-افتراس-العالم

واصلت الاصابات بفيروس كورونا المستجد تسجيل معدلات قياسية على مدار الايام القليلة الماضية، وهو ما دعى العديد من الدول في اوربا لبحث اتخاذ مزيد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة ارتفاع معدلات الاصابة.

دوت الخليج

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية ، أن العالم بات يسجل 3 ملايين إصابة بـ"كورونا" يوميا خلال الأسبوع الأخير بارتفاع تجاوز 5 أضعاف منذ تفشي "أوميكرون". الدكتور مايكل رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، كان حذر من خطورة عدم توزيع اللقاحات بشكل عادل في بعض البلدان حول العالم، والذي قد يؤدي إلى مأساة كبيرة بنهاية عام 2022.

تفشي الحالات المرضية الشديدة

وقال رايان أنه على مدار العامين الماضيين، أصبح أنه من الممكن التقليل بشكل كبير من تفشي الحالات المرضية الشديدة التي تحتاج إلى تلقي العلاج في المستشفيات وتقليل أعداد الوفيات بسبب كورونا بشكل كبير نتيجة للتوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم، لا سيما لأولئك الأكثر عرضة للخطر، مضيفا في بيان له أن اللقاحات، جنبًا إلى جنب مع التدابير الاحترازية الأخرى، سمحت باحتمالية اكتشاف طريق فعلي للخروج من المرحلة الحادة للوباء، لكن من غير المرجح أن يختفي الفيروس نفسه، خاصة بعد ما تم رصده من قدرة سارس-كوف-2 على التطور والبقاء.

رايان أكد أن الجهود سوف تتواصل لضمان توصيل اللقاح إلى من يحتاجون إليه، موضحا ان منظمة الصحة العالمية ما ترغب في تحقيقه هو بلوغ مرحلة يستقر فيها الفيروس عند نمط منخفض المستوى للغاية، والذي يمكن أن يشهد بالطبع حالات تفشي عرضي بين من لم يحصلوا على اللقاح.

نسب تلقيح بين سكان كل دولة تتجاوز 10%

رايان أعرب عن أمله في التمكن من الاقتراب أو تحقيق أو تجاوز الأهداف الأصلية وهي نسب تلقيح بين سكان كل دولة تتجاوز 10% و40% ثم 70%، موضحًا أنه لم يتم تحقيق تغطية بنسبة 40% بعد في العديد من البلدان، وهي النسبة التي يمثل الوصول إليها حاليًا أولوية مطلقة، مضيفا:" لقد رأينا أن هذا الوباء يتم السيطرة عليه بشكل فعال من منظور المرض والوفاة، الذي يسببه، نتيجة للاستخدام السليم والاستراتيجي للتطعيم باللقاحات".