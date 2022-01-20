أعراضه تشبه كورونا..  تونس تعلن اكتشاف أول حالة لـ«الوباء المزدوج »

/673824/أعراضه-تشبه-كورونا- تونس-تعلن-اكتشاف-أول-حالة-لـالوباء-المزدوج

أثار ظهور أول حالة إصابة لما يعرف بمرض "فلورنا" في تونس حالة من القلق البالغ بين أوساط المنظمات الصحية في العالم، حيث كشفت اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في تونس أن شابًا يبلغ 28 عامًا من محافظة مدنين شرقي البلاد، أصيب بمرض "فلورونا" وهو عبارة عن إصابة مزدوجة بين فيروسي الإنفلونزا وكورونا.

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اللجنة أكدت أن مرض "فلورونا" ليس بمتحور جديد من فيروس كورونا، كما يروَّج له، لتكون بذلك أول حالة إصابة بهذا المرض يتم تسجيلها في تونس. وأوضحت اللجنة أن أعراض الإصابة بمرض "فلورونا" تتشابه تمامًا مع أعراض الإنفلونزا وكورونا والمتمثلة في الصداع وارتفاع درجة حرارة الجسم والمعاناة من آلام المفاصل.

يشكل خطرًا على غير الملقحين ضد الفيروسين

وحسب منظمة الصحة العالمية فيمكن أن يشكل المرض خطرًا على غير الملقحين ضد الفيروسين وعلى المصابين بالأمراض المزمنة ، ويشير مصطلح "فلورونا" إلى حالة الإصابة المزدوجة بفيروسي الإنفلونزا وكورونا في الوقت ذاته.وينتشر الفيروسان من خلال الرذاذ والهباء الجوي عندما يتنفس الشخص المصاب، أو يتكلم، أو يسعل، أو يعطس. في نفس السياق، سجّلت تونس 12698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وقالت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي الإصابات بلغ 817051 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25881 حالة وفاة.

موسم الإنفلونزا الموسمية يبدأ من شهر سبتمبر

كان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ، اكد في تصريحات سابقة إن ما تردد عن وجود متحور يسمي فلورونا الذي يجمع بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا تحت الدراسة، موضحا خلال مؤتمر صحفي عقده في هذا الشان أن موسم الإنفلونزا الموسمية يبدأ من شهر سبتمبر وحتي مارس القادم، موضحا أن احتمالية التعرض للإصابة المتزامنة بين كل من الفيروسين أمر وارد ولكن احتمال قليل ونسب الإصابات الذي ظهرت قليلة. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تحقق في التفاعل بين الفيروسين والأعراض التي تظهر عليهم وحتي الان ما ظهر من إصابات لم تظهر عليهم أي أعراض خطيرة موضحا أن المنظمة تبحث في تلك الإصابات المتزامنة بين أكثر من فيروس.