إلهام شاهين لـ دوت الخليج: إلهام الصغيرة موهوبة أكثر مني والجميع شهد لها بمستقبل باهر

/673827/إلهام-شاهين-لـ-تحيا-مصر-إلهام-الصغيرة-موهوبة-أكثر-مني-والجميع-شهد-لها-بمستقبل-باهر

أجرت الفنانة إلهام شاهين مداخلة هاتفية عبر موقع دوت الخليج، مع الإعلامية دينا دهب، رئيس قسم الفن بموقع دوت الخليج، والذي تستضيف الفنانة الصغيرة إلهام صفي بنت أخت الفنانة إلهام شاهين.

دوت الخليج

وشهد اللقاء الحديث عن موهبة إلهام الصغيرة، حيث قالت الفنانة إلهام شاهين أنها تفتخر بها وبموهبتها الرائعة مضيفة:" انا فخورة بيها لانها تمتلك مواهب أكثر مني بكثير، حيث انها تقوم بالغناء والرقص إضافة إلى عمل كليبات تقوم باخراجها ومنجتها بشكل جيد.

إلهام شاهين في مداخلة هاتفية لـ”دوت الخليج” اتوقع لإلهام الصغيرة مستقبل جيد

وتابعت شاهين:" دكتور نيفين علوبة قالتلي البنت دي مستقبلها كويس، حيث أنها محظوظه لأنها تعاملت مع أسماء كبيرة، واتوقع لها مستقبل جيد، وانا شايفه انها موهوبة أكثر مني، والعائلة كلها فنانين، على الرغم من ذلك لم تعتمد على أي شخص او واسطة، ولكنها اعتمدت على مهاراتها.

إلهام شاهين: رفضت حلق شعر إلهام الصغيرة بهذه الطريقة

وعن اشكالية حبق شعرها قالت الفنانة إلهام شاهين :" انا كنت رافضة انها تحق شعرها، وجالي صدمة نفسية، لأني لا احب هذه الامور حيث أنني فنانة تقليدية ".

وقالت شاهين انها تحب الموديلات القديمة والكلاسيكية مثل العربيات او فرش البيت، منوهة أن العقاب الذي يقع على الهام الصغيرة عند فعل شيء خاطيء هو عدم الحديث معها وتجاهلها".

إلهام شاهين تكشف عن اخر أعمالها

وعن أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين قالت:" الاسبوع الجاي سوف ابدء مع المخرجة كاملة أبو ذكري في عمل مسلسل جديد "بطلوع الروح" برمضان القادم.