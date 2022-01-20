/673828/ابنة-أخت-إلهام-شاهين-لتحيا-مصر-ممكن-أعمل-أدوار-إغراق-بس-بشياكة

حلت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، الشهيرة بإلهام الصغيرة، ابنة اخت الفنانة القديرة إلهام شاهين، ضيقة على ستديو موقع دوت الخليج، والتي كشفت من خلاله العديد من الأسرار لأول مرة، حول حياتها الفنية والشخصية، وعلاقتها بالهام شاهين، وحقيقة مساعدة الأخيرة لها في دخولها عالم الفن.

دوت الخليج يرصد تعليق إلهام الصغيرة حول قيامها بأدوار الاغراء

وصرحت إلهام الصغيرة، بموقفها من أدوار الاغراء، فقال ردا على سؤال «ممكن تقبلي بأدوار إغراء»: «الممثلة المفروض تعمل كل حاجة في الحياة،وممكن نعمل الاغراء دي بطريقة شيك».

واوضحت: «ممكن اعمل أدوار إغراء بشياكة طالما هقدم حاجة مفيدة».

أما عن مشاهد إلهام شاهين المغرية، وموقفها منها، فقالت إلهام الصغيرة: «معنديش مانع أعمل اي دور إلهام شاهين عملته قبل كدة».

إلهام صفي الدين تتألق في أولى تجاربها التمثيلية

جدير بالذكر، أن الفنانة الشابة إلهام صفي الدين قدمت دور «جنا» فتاة محجبة، هي ابنة صديقة «مروة» حنان مطاوع التي تلتقي بها بالصدفة وتفاجأ أنها أصبحت شابة جميلة.

مسلسل خارج السيطرة

مسلسل «خارج السيطرة» يقوم ببطولة كل حلقة عدد من الفنانين أبرزهم حسن الرداد وفتحى عبد الوهاب وسوسن بدر وحنان مطاوع ونور إيهاب ومحود حجازى وميس حمدان.

مسلسل خارج السيطرة، إخراج أحمد خالد، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي into the dark، فيما ستدور أحداثه في 10 حكايات منهما ٤ حلقات مصرية ، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة في إطار من الرعب، ويتولى إخراج ألحلقات المصرية أحمد خالد.

ويتناول مسلسل خارج السيطرة قصة مجموعة من الشباب يقيمون في قصر، ويلعبون لعبة تتسبب في مواجهتهم لأمور غريبة.

إلهام شاهين تعبر عن سعادتها بابنة شقيقتها

وتواصل موقع «دوت الخليج» مع الفنانة إلهام شاهين لمعرفة رأيها في أول أدوار ابنة شقيقتها وكيفيفة اقتحام الأخيرة عالم الفن فقالت: "أنا مبسوطة ومتفاجئة بيها.. ومع الأسف مش أنا اللي قدمتها ولا عندي فكرة عن الموضوع، هي راحت عملت كاستينج زي أي حد من الشباب اللي بيحيوا الفن والمخرج اختارها".

وتابعت: "الحقيقة أنا لما اتفرجت عليها امبارح انبهرت.. محترفة و عندها أحساسيس حلوة جدًا، أنا فخورة بيها جدًا".