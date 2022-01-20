افصل واسمع.. خريطة الزحام فى المحافظات وأماكن الانتظار داخل جراجات القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن فى محافظة الإسكندرية هناك زيادة فى الأحجام وتحديدا محور قناة السويس وعند كوبرى محرم بك ومحور أبو قير ومنطقة كفر عبده.

وأوضح أن هناك زيادة فى الكثافات فى محافظة الدقهلية وتحديدا فى شارع جيهان السادات المتجه لحى الجامعة فى مدينة المنصورة، والأفضل أن يسلك الراكب شارع أحمد ماهر وسيتم الوصول لحى الجامعة فى حوالى 15 دقيقة، وتم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، لاستعياب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة، وفى محافظة بورسعيد تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد وجميع الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذورة المسائية.

وواصل كلامه: "فى محافظة الشرقية تنحصر الكثافات العالية فى شارع المحافظة أما محافظة بورسعيد فجميع محاورها الداخلية تعمل بشكل مرضى، وفى الوجه القبلى وتحديدا محافظة أسيوط الكثافات تتواجد فى أعلى كوبرى فيصل المتجه إلى موقف الأزهر وكذلك فى محور يسرى راغب، اما الطرق السريعة والساحلية فالحركة المرورية مرضية، ولكن عند محور بنها الحر فتواجهنا بعض الكثافات أعلى مناطق الكنيسة والمنيب وتحديدا المتجه لمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ولتفادى الزحام يفضل استخدام الطريق الدائرى الأوسطى أو استخدام كوبرى تحيا مصر ويمكن الوصول لـ 6 أكتوبر والشيخ زايد فى حوالى 50 دقيقة".

وتابع كلامه: "أما فى محافظة الجيزة فالكثافات تنحصر فى شارع الجامعة للقادم من منطقة المهندسين ومتجه لفيصل والهرم، ويفضل المرور بشارع السودان للوصول لفيصل والرماية والهرم فى 20 دقيقة، أما المتجه للقاهرة قادما من الجيزة فيتم تجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو، ويفضل استخدام باقى الكبارى، أما فى محافظة القاهرة فالكثافات موجدة أعلى كوبرى الفنجرى وللمتجه من مدينة نصر لمنطقة حدائق القبة فيفضل استخدام المسطح الأرضى شارع لطفى السيد".

وأكد محمد صابر أن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور شدد على نشر الخدمات المرورية على جميع الطرق، كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات في الممنوع، والتسبب في إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 300، والعتبة 410، وجراج التحرير 620، والأوبرا 370 مكان خالى.