وزير الداخلية البنيني يستقبل السفيرة المصرية في كوتونو

استقبل د."الحسن سيد" وزير الداخلية البنيني السفيرة أمل عفيفي، سفيرة جمهورية مصر العربية في كوتونو، حيث تم بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبنين وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية.

هذا، وأكدت السفيرة المصرية دعم مصر لبنين في كافة أوجه بناء وتطوير القدرات الأمنية، خاصة الدورات التدريبية المتنوعة التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيرة إلى الحرص على مشاركة الكوادر البنينية في هذه الدورات التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية البنيني عن بالغ تقديره للإمكانيات العلمية والفنية رفيعة المستوى التي تمتلكها مصر في مختلف المجالات، حيث أشاد بالمستوى المهني والتنظيمي للدورات التدريبية الأمنية التي تقدمها الجهات المصرية للكوادر البنينية، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون المثمر بما يُلبي تطلعات شعبي البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.