المتحدث العسكرى : القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العـلمى...

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى مجالات البحث العلمى ، وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مجال مشروع مبادرة ريادة الأعمال .

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التى تعتمد على أحدث النظم الحديثة بين الكلية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

من جانبه أعرب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن سعادته البالغة لما تشهده الكلية الفنية العسكرية من مستوى علمى متميز وتطوير للمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية ، متطلعاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر للإرتقاء بالأنشطة البحثية بمصر .

ويهدف البروتوكول إلى أهمية ريادة الأعمال ودورها الفعال فى إنشاء مشروعات قائمة على الإقتصاد المعرفى الذى يساهم فى تطوير الصناعة الوطنية وحل المشاكل التى تواجه قطاعات الإقتصاد القومى بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية ، كذا إستثمار الطاقات الإبداعية والإبتكارية للشباب .

يأتى ذلك إنطلاقاً من دور القوات المسلحة فى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع المؤسسات البحثية المختلفة بما ينعكس آثاره للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثيه بمصر .