بدء اجتماع المائدة المستديرة بحضور الرئيس الكورى الجنوبى والدكتور مصطفى مدبولى

بدأ منذ قليل اجتماع المائدة المستديرة بحضور "مون جاى إن" رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى وبحضور رجال الأعمال من البلدين.

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