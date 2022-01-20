/673826/الاتحاد-السكندري-يفوز-على-إيسترن-كومباني-بهدف-نظيف

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره إيسترن كومباني بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كاس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم لاعبوا الاتحاد مباراة قوية وهددوا مرمى إيسترن كومباني في أكثر من هجمة، بينما لعب الفريق الأخر على الهجمات المرتدة التي شكلوا منها بعض الخطورة ولكن دون فائدة في التسجيل.

وسجل بنجامين بواتينج هدف الاتحاد السمندري الوحيد في المباراة بالدقيقة 20، ولم ينجح إيسترن كومباني في العودة للقاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة رقم 7 متصدراً المجموعة الأولى، بينما ظل إيسترن كومباني بدون نقاط في المركز الأخير.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة إيسترن كومباني

في حراسة المرمي:أحمد يحيي

في خط الدفاع:السيد سالم-عبداللة نصيب-محمود شبانة-هشام صلاح

خط الوسط:مروان عطيبة -خالد الغندور- مورو-بنجامين

خط الهجوم:ميسي – مابولولو

المجموعة الأولى بكأس الرابطة

1- فيوتشر

2- ايسترن كومباني

3- المصري

4- مصر المقاصة

5- الاتحاد السكندري

6 بيراميدز

نتيجة الاتحاد وبيراميدز في الجولة

انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في بداية مباريات الفريقيين في كأس الرابطة المصرية، بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل أهداف الاتحاد السكندري كلا من، أحمد عادل ميسي ومابولولو، أما هدف بيراميدز جاء عن طريق محمود صابر.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بجانب فيوتشر ومصر المقاصة.

بينما يظل بيراميدز في المركز الأخير بدون نقاط بجانب إيسترن كومباني والمصري البورسعيدي.

نتيجة المصري والمقاصة بالدوري

حقق المصري الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 3/2 على ملعب "برج العرب"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وقدم المصري مباراة قوية وكان هو الطرف الأفضل خلال مجرياتها، كما شهد اللقاء تألق لأوستن أوموتو مهاجم الفريق البورسعيدي، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من هجمة.

وأحرز أهداف المصري كلاً من حسين رجب وأحمد الشيخ وأوستن أموتو، بينما سجل للمقاصة سيرجي إيريك وإسالم محمد يوسف، ليتنهي اللقاء بفوز المصري بنتيجة 3/2 تحت قيادة المدرب التنسي معين الشعباني.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري عند النقطة رقم 10 في المركز الرابع، بينما ظل المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.