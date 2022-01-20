بين إعجاب وإنتقادات.. تباين آراء الجمهور حول فيلم مينا مسعود الجديد

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يتعاون الفنان المعروف مينا مسعود مع منصة نتفليكس في عمل سينمائى جديدة، كشفت عنه المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

موقع دوت الخليج يرصد إعلان نتفليكس عن فيلم جديد من بطولة مينا مسعود

نتفلكس تعلن عن فيلم جديد

ونشرت منصة نتفليكس الرقمية مجموعة صور من فيلم "معاملة ملكية"، الذي يخوض بطولته الممثل المصري الأمريكي مينا مسعود، الذي اشتهر في بطولة فيلم علاء الدين من قبل، وأعلنت نتفليكس أن الفيلم رومانسي كوميدي، مدته 98 دقيقة، فكتبت:"مينا مسعود في فيلم رومانسي كوميدي جديد بقصة مختلفة وممتعة بعنوان معاملة ملكية".

أراء الجمهور حول فيلم مينا مسعود الجديد

وتباينت آراء الجمهور حول الفيلم، بين من أحبه وجعله مستمتع طول الفيلم والذي جاء تعليقه،:" كلش حلو يخليك مبتسم وسعيد طول الفيلم"، ومن شعر أنه سخيف ولم يستمتع به أبدًا فقال:" سخيف".

قصة فيلم معاملة ملكية

الجدير بالذكر، أنه تحكي مشاهد الفيلم The Royal Treatmentعن فتاة بسيطة تعمل كمصففة شعر، في مدينة نيويورك، يحالفها الحظ لتعمل ضمن تجهيزات حفل زفاف أحد الأمراء، فتدخل إلى القصر وتنبهر ما فيه من مظاهر الطرف والثراء، ولما يتعرف عليها الأمير تولد بينهم مشاعر متبادلة، وتتزايد حتى يقعا كليهما في حب بعضهما، ويبدأ الصراع وتتصاعد الأحداث لصعوبة تعلقهم ببعض، وبسبب عدم إتمام الزفاف.

فيلم معاملة ملكية باللغة الإنجليزية، وتعرضه منصة نتفليكس مترجم باللغة العربية، وتصنيفه رومنسي، كوميدي وعائلي.

مينا مسعود في فيلم Aladdin الجزء الثاني

من ناحية أخرى، كشف النجم العالمى مينا مسعود تفاصيل وتطورات الجزء الثانى من سلسلة Aladdin، الذى تم الإعلان عنه منذ عدة أشهر، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الاول من الفيلم فى عام 2019، ليحصد مليار و50 مليون دولار فى شباك التذاكر.

ونقل موقع screenrant فى تقرير له جانبا من تصريحات مسعود، الذى أكد أن الجزء الثانى من فيلم Aladdin مازال قيد الكتابة ومرحلة الإعداد، مؤكداً أن القيود التى فرضتها الدول مؤخراً بسبب تفشى جائحة كورونا السبب وراء تأخير طرح الفيلم حتى الآن.