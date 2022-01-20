/673830/تشكيل-فيوتشر-الرسمي-لمواجهة-مصر-المقاصة-فى-كأس-الرابطة-المصرية

يدخل فريق فيوتشر مباراته اليوم الخميس، علي ستاد السلام استعداداً لمواجهة فريق مصرللمقاصة بالجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية فى تمام الساعة 5:00 مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: في حراسة المرمي: محمود حمدي في خط الدفاع:محمود مرعي-محمد فاروق- ناصر ماهر-طارق طه فى خط الوسط: أيمن الصفاقسي- انيست ابيل – محمد رضا- محمد ربيعة في خط الهجوم: غنام محمد-أحمدي عاطف حقق فريق فيوتشر فوز هام على حساب بيراميدز في كأس الرابطة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الحديثة. وتقدم وليد الكرتي بالهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء. وعاد فيوتشر بالريمونتادا وسجل ناصر ماهر هدفين، الأول جاء في الدقيقة 73 بالتعادل وهدف الفوز جاء في الدقيقة 93. نادي فيوتشر بهذه النتيجة يرتفع رصيد فيوتشر إلى 6 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط. أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز في كأس الرابطة المصرية. وكان فريق فيوتشر نجح في اللقاء الأول الفوز بثلاثية نظيفة أمام إيسترن كومباني. وفيما يلي تشكيل فيوتشر الرسمي للمباراة: حراسة المرمى: محمود حمدي خط الدفاع: محمد ربيعة، طارق طه، انيست ابل، محمود مرعي خط الوسط: كريم نيدفيد، ناصر ماهر، غنام محمد خط الهجوم: محمد فاروق، أحمد رفعت، أحمد عاطف

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