/673832/تشكيل-الجزائر-الرسمي-لمباراة-الحسم-أمام-كوت-ديفوار-في-كأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتاج منتخب الجزائر إلى الفوز من أجل عبور دور المجموعات والتأهل لدور الـ 16 وينتظر الفريق مواجهة مرتقبة اليوم أمام الأفيال.

وتعادل منتخب الجزائر في المباراة الأولى أمام سيراليون بدون أهداف وخسر المواجهة الثانية أمام غينيا الاستوائية بهدف نظيف في مفاجأة كبرى لحامل اللقب الكان الأفريقي.

وفيما يلي تشكيل الجزائر الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عبد القادر بدران، رامز زروقي

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، سعيد بن رحمة، عيسى ماندي

خط الهجوم: بغداد بونجاح، رياض محرز، يوسف بلايلي

مدرب الجزائر يرفع راية التحدي قبل موقعة كوت ديفوار الحاسمة

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر أن مباراة كوت ديفوار غداً الخميس في كأس أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مباراة كوت ديفوار "لدينا مباراة صعبة في بطولة أفريقيا وموقفنا صعب للغاية ولكن يجب أن نلعب حتى اللحظات الأخيرة من أجل التأهل للدور القادم في كأس أمم أفريقيا".

وتابع "كوت ديفوار يمتلك الخبرة الكافية ولديه لاعبين على أعلى مستوى ولكن تكون المباراة سهلة إطلاقاً والتركيز لابد أن يكون خلال دقائق المباراة كاملة لتحقيق التأهل الكبير للدور القادم".

مباراة الجزائر وكوت ديفوار

وواصل "لابد أن نحقق الفوز على كوت ديفوار من أجل التأهل للدور القادم ولا يهم إسم الفريق الذي سوف نواجهة ولكن الأهم اللعب من أجل الفوز للصعود للدور القادم، ويجب أن نقدم التضحيات فوق أرض الملعب".

وأكمل "أرفع راية التحدي أمام كوت ديفوار وسنقاتل من أجل التأهل ونريد إسعاد الشعب الجزائري الذي ينتظر هذه الموقعة الكبيرة وكرة القدم ليس بها المستحيل واللعب حتى الدقائق الأخيرة سلاحنا لعبور هذه المباراة الهامة".

مدرب الجزائر: محمد صلاح لاعب استثنائي.. والمنافسة على أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه يتوقع أن تكون بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة شرسة للغاية من حيث المنافسة على اللقب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة "الجميع يريد هزيمة منتخب الجزائر لأننا أبطال أفريقيا، وهذا الأمر حق مشروع للجميع".