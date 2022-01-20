/673835/إبنة-أخت-إلهام-شاهين-عن-الوقوف-أمام-حنان-مطاوع-حسستني-براحة-نفسية

تحدثت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عن تجربتها التمثيلية أمام الفنانة الكبيرة حنان مطاوع، وكواليس العمل بينهما في مسلسل «خارج السيطرة».

دوت الخليجيرصد إشادة إلهام الصغيرة بالفنانة حنان مطاوع

وقالت إلهام صفي الدين، أثناء ضيافتها في ستديو موقع دوت الخليج، أن لم تكن تهاب الوقوف أمام الكاميرا وذلك بسبب نشأتها في عائلة فنية منذ الصغر، أما عن دورها في مسلسل «خارج السيطرة»، فقالت إلهام: «الدور نفسه كنت متوترة، وكان عندي شوية قلق لأن دي أول مرة أبين فيها مشاعر حقيقية».

إلهام الصغيرة تشيد بدعم حنان مطاوع لها

أما عن وقوفها أمام الفنانة الكبيرة حنان مطاوع، فقالت: «مكنتش مصدقة اني واقفه قدام حد كبير اووي في الوسط وهي حسستني براحة نفسية وكانت داعمة ليا».

ابنة أخت إلهام شاهين وموقفها من أدوار الاغراء

وصرحت إلهام الصغيرة، بموقفها من أدوار الاغراء، فقال ردا على سؤال «ممكن تقبلي بأدوار إغراء»: «الممثلة المفروض تعمل كل حاجة في الحياة،وممكن نعمل الاغراء دي بطريقة شيك».

واوضحت: «ممكن اعمل أدوار إغراء بشياكة طالما هقدم حاجة مفيدة».

أما عن مشاهد إلهام شاهين المغرية، وموقفها منها، فقالت إلهام الصغيرة: «معنديش مانع أعمل اي دور إلهام شاهين عملته قبل كدة».

إلهام صفي الدين تتألق في أولى تجاربها التمثيلية

جدير بالذكر، أن الفنانة الشابة إلهام صفي الدين قدمت دور «جنا» فتاة محجبة، هي ابنة صديقة «مروة» حنان مطاوع التي تلتقي بها بالصدفة وتفاجأ أنها أصبحت شابة جميلة.

مسلسل خارج السيطرة

مسلسل «خارج السيطرة» يقوم ببطولة كل حلقة عدد من الفنانين أبرزهم حسن الرداد وفتحى عبد الوهاب وسوسن بدر وحنان مطاوع ونور إيهاب ومحود حجازى وميس حمدان.

مسلسل خارج السيطرة، إخراج أحمد خالد، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي into the dark، فيما ستدور أحداثه في 10 حكايات منهما ٤ حلقات مصرية ، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة في إطار من الرعب، ويتولى إخراج ألحلقات المصرية أحمد خالد.

ويتناول مسلسل خارج السيطرة قصة مجموعة من الشباب يقيمون في قصر، ويلعبون لعبة تتسبب في مواجهتهم لأمور غريبة.