/673836/كأس-أمم-أفريقيا-تشكيل-كوت-ديفوار-لمواجهة-الجزائر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن تشكيلة فريقه لمواجهة الجزائر ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى المنتخب الإيفواري لتحقيق نتيجة إيجابية للتأهل للدور القادم، بينما يريد منتخب الجزائر الفوز من أجل التأهل، ولا يوجد أي فرصة لمحاربي الصحراء سوا الانتصار للتأهل لدور الـ16 من البطولة.

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري.

الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، أوديلون كوسونو، سيرجي أورييه.

الوسط: فرانك كيسي، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري.

الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي.

التعادل الإيجابي يحسم لقاء كوت ديفوار وسيراليون في الدقائق الأخيرة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخبي كوت ديفوار وسيراليون، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات، بنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تقدم منتخب كوت ديفوار بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الـ 25، عن طريق سياستيان هيلير، وجاءوا بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 65 من عمر المباراة، عن طريق نيكولاس بيبي.

عاد منتخب سيراليون بهدف التعادل في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة، عن طريق الحاجي كامارا، بعد إهدار فرانك كيسيا ضربة جزاء، وقبل تسكيل الخصم الهدف الثاني.

وشهد نهاية المباراة على إصابة حارس منتخب كوت ديفوار، وهو في حوزته الكرة لتسقط منه، ويحرزها هجزم سيراليون، ويعودوا بالتعادل قبل صافرة النهاية.

تراجع قائد منتخب كوت ديفوار، سيرجي أوريا، في حراسة المرمى، بعد إصابة الحارس وخروجة، وانتهاء التبديلات للفريق العاجي، في المباراة.

خط الهجوم: بغداد بونجاح، رياض محرز، يوسف بلايلي

مدرب الجزائر يرفع راية التحدي قبل موقعة كوت ديفوار الحاسمة

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر أن مباراة كوت ديفوار غداً الخميس في كأس أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مباراة كوت ديفوار "لدينا مباراة صعبة في بطولة أفريقيا وموقفنا صعب للغاية ولكن يجب أن نلعب حتى اللحظات الأخيرة من أجل التأهل للدور القادم في كأس أمم أفريقيا".

وتابع "كوت ديفوار يمتلك الخبرة الكافية ولديه لاعبين على أعلى مستوى ولكن تكون المباراة سهلة إطلاقاً والتركيز لابد أن يكون خلال دقائق المباراة كاملة لتحقيق التأهل الكبير للدور القادم".

مباراة الجزائر وكوت ديفوار

وواصل "لابد أن نحقق الفوز على كوت ديفوار من أجل التأهل للدور القادم ولا يهم إسم الفريق الذي سوف نواجهة ولكن الأهم اللعب من أجل الفوز للصعود للدور القادم، ويجب أن نقدم التضحيات فوق أرض الملعب".

وأكمل "أرفع راية التحدي أمام كوت ديفوار وسنقاتل من أجل التأهل ونريد إسعاد الشعب الجزائري الذي ينتظر هذه الموقعة الكبيرة وكرة القدم ليس بها المستحيل واللعب حتى الدقائق الأخيرة سلاحنا لعبور هذه المباراة الهامة".