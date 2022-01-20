/673839/إزالة-60-حالة-تعدى-على-الارض-الزراعية-بالبحيرة-صور

مشيراً الي أهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية تحيامصر ترصد التفاصيل.

حيث شهدت مدن ومراكز المحافظة أمس الأربعاء أولى أيام تنفيذ الموجه 19 عدداً من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 60 حالة تعدى بنطاق 7 مراكز بالمحافظة باجمالى مساحة بلغت 54832 م2 وذلك على النحو التالى تنفيذ عدد 16 قرار إزالة تعدي علي التل الأثري بكوم فرين بالدلنجات بمساحة 39350 م٢ عبارة عن مساحات مزروعه ملك الآثار.

كما تم إزالة 6 حالات تعدى علي حرم الري بمساحة 7320 م٢ ببدر، وتم إزالة 10 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 3450 م٢ بنطاق قرية الأمراء بكفر الدوار عبارة عن مشامس وتشوينات وأكشاك.

بالإضافة إلى إزالة عدد 17 حالة تعدي على املاك هندسه رى كوم حماده بنطاق قريتي (مليحة وشابور) بإجمالي مساحة 2442 م٢، وتم تنفيذ عدد 7 حالات إزالة بمساحة 1400 م٢ بنطاق قرية عزب حوش عيسى عبارة عن خرسانات تحت الأرض و أسوار ومباني بالطوب الأبيض.

كما تم إزالة حالة تعدى فى المهد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 600 م بمنطقة الرست هاوس بوادي النطرون عبارة عن سور من الطوب البلوك، وتم ازالة 3 حالات تعدي بالمهد بمساحة 270 م٢ برشيد عبارة عن شدات خشبيه و مبانى بالبلوك الأبيض.

وشدد محافظ البحيرة على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة .

إحالة عدد ١٠٨ موظف للتحقيق خلال حملة مكبرة للرقابة والمتابعة بوادي النطرون

كان قد وجة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، وكذا التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية .

قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بعمل حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية.

حيث تم المرور على ١٠ منشآت حكومية لمتابعة الانضباط الإداري وإلتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، شملت الجولة وحدتى الصحة بقريتى كفر داود والحمراء والإدارت الصحية و التعليمية و البيطرية والزراعية والشباب والرياضة .

وأسفر المرور عن رصد عدد ٧٢ حالة غياب دون سند قانوني بعدد ٥ منشآت حكومية، كما تم رصد عدد ٣٦ حالة ترك عمل دون سند قانوني بعدد ٣ منشآت حكومية.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها