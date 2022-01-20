«حياة كريمة» تعلن فتح باب التوظيف كـ"امين مكتبة" بـ 20 محافظة

/673840/حياة-كريمة-تعلن-فتح-باب-التوظيف-كـامين-مكتبة-بـ-20-محافظة
أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، عن فتح باب التوظيف كـ" أمين مكتبة" وذلك بالمكتبات التي سيتم افتتاحها بمختلف قرى المحافظات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
دوت الخليج
وأوضحت " حياة كريمة أنه سيتم افتتاح عدد كبير من المكتبات في 20 محافظة وهم: سوهاج، أسيوط، البحيرة، قنا، المنيا، أسوان، الأقصر، المنوفية، الفيوم، بنى سويف، الجيزة، الوادي الجديد، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، دمياط، كفر الشيخ. وأشارت في بيان لها أنه سيتم اختيار المرشحين والتواصل معهم استعدادا للمقابلات الشخصية، والتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
المؤهلات المطلوبة:
- مؤهل جامعي مناسب يفضل من خريجي كلية الآداب قسم مكتبات - السن لا يزيد عن 35 عاما. - ذكور واناث. - استخدام الحاسب الالي وبرامج الـ office. - مهارات بيع ممتازة. - مهارات تواصل ممتازة. - القدرة على التعامل مع الجمهور باختلاف أعمارهم. - حسن السير والسلوك. - الشغف بالقراءة. - لائق طبيا. - تأدية الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث. كما حدد أخر موعد لارسال طلبات التوظيف في 15 فبراير 2022، من خلال ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي مع ضرورة ذكر اسم محافظتك في عنوان الرسالة [email protected]
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