دوت الخليج يكشف تفاصيل وفاة الشيخ طارق السعيد

/673843/تحيا-مصر-يكشف-تفاصيل-وفاة-الشيخ-طارق-السعيد

شهد محرك البحث الشهير جوجل، البحث عن خبر وفاة الشيخ طارق السعيد، مؤسس منهج نور البيان فى تعليم القرأن، وهو المنهج الذى يدرسه العديد من أبناء الأمة الإسلامية.

الشيخ طارق السعيد وتعليم القرأن

دوت الخليج رصد أبرز المعلومات المتوفرة عن الشيخ طارق السعيد، حيث توافرت معلومات على موقع ويكيبيديا العالمى، ان الشيخ طارق السعيد كان حافظاً للقرأن الكريم بقراءاته العشر، ووهب حياته فى تحفيظ كتاب الله للأجيال المختلفة.

حقيقة وفاة الشيخ طارق السعيد

خبر وفاة الشيخ طارق السعيد، تسبب فى حزن الالاف من تلاميذه وخاصة فة مصر، حيث يعتبرونه رمزاً من رموز الدين الذى قضي حياته لخدمته بعيداً عن الأضواء.

ويحسب لـ الشيخ طارق السعيد، انه عمل طيلة حياته على تطوير مناهج تربوية وتعليمية، لتعلم القرأن الكريم قراءة وترتيل فى مصر وعدد من الدول العربية.

من هو الشيخ طارق السعيد

دوت الخليج يقدم فى هذا التقرير، أهم المعلومات عن الشيخ طارق السعيد، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض دام لفترة كبيرة، والشيخ طارق السعيد هو مؤسس منهج نور البيان لتعليم القرأن الكريم.

اين ولد الشيخ طارق السعيد

وولد الشيخ طارق السعيد فى قرة "غيتة" بمركز بلبيس محافظة الشرقية، وبدء حياته فى تعلم القرأن الكريم ومبادي الشريعة الإسلامية، وذاع صيته بعدما دشن منهج نور البيان لتعليم القرأن الكريم قراءة وترتيل.