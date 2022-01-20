/673844/فوق-ال18-ابنة-أخت-إلهام-شاهين-تكشف-عن-أعمالها-المقبلة

كشفت الفنانة إلهام صفي الدين، ابنة أخت الفنانة القديرة إلهام شايهين عن أعمالها المقبلة، بعد أدائها البارع في مسلسل «خارج السيطرة»، أمام الفنانة الكبيرة حنان مطاوع، وذلك خلال استضافتها في استديو موقع دوت الخليج.

دوت الخليج يرصد أعمال إلهام صفي الدين خلال الفترة المقبلة

وقالت إلهام الصغيرة أنها تحضر لعمل سينمائي جديد، مع المخرجة نادين خان، تحت عنوان «فوق ال 18»، من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية وهو مكون من 15 حلقة فقط.

كما أنها تصور في الوقت الحالي مسللس بعنوان «ورق التوت»، مع المخرج حاسم علي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

إلهام الصغيرة تكشف حقيقة تعاونها مع إلهام شاهين

وتحدثت إلهام صفي الدين عن الوقوف أمام خالتها، الفنانة إلهام شاهين، فقالت: «أخاف أقف قدمها كممثلة، دي إلهام شاهين يجماعة، ولكن أتمنى اشتغل معاها».

أما عن رفضها مساعدتها لها فقالت: «انا عايزة أثبت لنفسي اني هقدر أوصل لحاجة كبيرة لوحدي، بعد أما اوصل نبقى نعمل مع بعض كل حاجة».

وقالت إلهام صفي الدين، أثناء ضيافتها في ستديو موقع دوت الخليج، أنها لم تكن تهاب الوقوف أمام الكاميرا وذلك بسبب نشأتها في عائلة فنية منذ الصغر، أما عن دورها في مسلسل «خارج السيطرة»، فقالت إلهام: «الدور نفسه كنت متوترة، وكان عندي شوية قلق لأن دي أول مرة أبين فيها مشاعر حقيقية».

إلهام الصغيرة تشيد بدعم حنان مطاوع لها

أما عن وقوفها أمام الفنانة الكبيرة حنان مطاوع، فقالت: «مكنتش مصدقة اني واقفه قدام حد كبير اووي في الوسط وهي حسستني براحة نفسية وكانت داعمة ليا».

مسلسل خارج السيطرة

مسلسل «خارج السيطرة» يقوم ببطولة كل حلقة عدد من الفنانين أبرزهم حسن الرداد وفتحى عبد الوهاب وسوسن بدر وحنان مطاوع ونور إيهاب ومحود حجازى وميس حمدان.

والعمل إخراج أحمد خالد، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي into the dark، فيما ستدور أحداثه في 10 حكايات منهما ٤ حلقات مصرية ، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة في إطار من الرعب، ويتولى إخراج ألحلقات المصرية أحمد خالد.

ويتناول مسلسل خارج السيطرة قصة مجموعة من الشباب يقيمون في قصر، ويلعبون لعبة تتسبب في مواجهتهم لأمور غريبة.