/673846/طب-بشري-سوهاج-بناقش-الحديث-في-امراض-عيون-الاطفال

صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن قسم جراحة العيون بكلية الطب البشري نظم اليوم، فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان "الحديث في امراض عيون الاطفال"بالاشتراك مع الجمعية المصرية لعيون الاطفال والحول، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور اسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، ونخبة من اعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة، وذلك بمركز المؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور حسان النعماني بضيوف المؤتمر وقال ان الجامعة تحرص علي تنظيم العديد من المؤتمرات العلميه، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات العلمية والبحثية بالداخل والخارج، والتي لها مردود ايجابي وعظيم في التبادل الثقافي والعلمي والاجتماعي، مما يؤدي الي تنميه القدرات والمهارات بصفه خاصه و الجامعة بصفه عامه، مثمناً دور قسم جراحة العيون في تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية المتميزه التي تهدف الي تطوير مهارات الاطباء للوصول إلى مستوى علمي متميز وتقديم خدمه طبية افضل لمرضي العيون.

‏وقال الدكتور اسامه رشاد الشريف ان فعاليات اليوم العلمي تضمنت عدد من الجلسات العلمية حاضر بها اساتذة جراحة العيون من جامعات سوهاج والاسكندرية، والقاهرة، وعين شمس، حيث تم مناقشه كل ماهو جديد وحديث عن امراض عيون الاطفال، وذلك بحضور نخبة من أطباء العيون من الجامعة، ‏واطباء مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التعليمية من محافظات أسيوط سوهاج قنا الاقصر.

الجديد في العيون بطب سوهاج

واوضح الدكتور حاتم عمار رئيس قسم جراحة العيون، ان تنظيم هذا المؤتمر ياتي في اطار الخطه البحثية للقسم ،وهو يعد بداية ‏لمجموعة من الأيام العلمية لبحث و مناقشة الجديد في تخصصات العيون المختلفة، حيث تم اليوم مناقشة عده موضوعات منها ‏الجديد في علاج الحول عند الأطفال، واحدث طرق علاج المياه البيضاء، وطرق العلاج الموضعي للمياه الزرقاء واحدث طرق العمليات في علاجها، الي جانب مناقشة امراض الشبكية عند الأطفال .

شارك في اليوم العلمي الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان استاذ جراحة العيون وعميد كلية الطب الاسبق، والدكتورة هالة الهلالي نائب رئيس الجمعية المصرية لعيون الاطفال، والدكتورة نهال الشقنقيري رئيس وحده عيون الاطفال بجامعة الاسكندرية،